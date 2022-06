Los laterales del Oviedo, en el radar de equipos europeos: El Maccabi Haifa quiere a Cornud

El Oviedo cuenta con dos herederos de los laterales respecto a la temporada pasada, Lucas Ahijado en la derecha y Pierre Cornud en la izquierda, lo que le da cierta tranquilidad a la hora de afrontar el mercado de fichajes. Los dos fueron titulares habituales el pasado curso y cuentan con proyección para seguir creciendo. Ese rendimiento al alza no ha pasado desapercibido para algunos equipos que han llamado a la puerta de ambos. El Aris de Salónica contactó la semana pasada con la agencia de representación de Lucas Ahijado, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, para saber de sus intenciones. Y ahora se suma el interés de otro club europeo por el lateral de la otra banda. El Maccabi Haifa de Israel es el que ha puesto los ojos sobre Pierre Cornud.

El galo tiene una situación similar a la de Lucas. Cuenta con contrato en vigor, el Oviedo cuenta con él y su intención no pasa por un cambio de aires salvo que llegue una oferta irrechazable. En todo caso, los azules solo facilitarían su salida si percibieran una cantidad por el traspaso.

Cornud llegó al Tartiere el verano pasado como apuesta personal de Rubén Reyes que rechazó la contratación de Tomás Sánchez, del Badajoz, con el que el Oviedo tenía un preacuerdo para apostar por el galo. Entra en los planes de la dirección deportiva y, a falta de saber qué sucede con Mossa, es el único lateral izquierdo del que dispone la plantilla.

Con Lucas no cambia mucho el asunto. El canterano está “feliz” en Oviedo, según señalan desde el entorno, y no pasa por sus planes un cambio de aires. La propuesta del Aris no parece, además, tener la suficiente capacidad económica como para empujarle a dar el paso. Desde Grecia destacan el papel del Mono Burgos, entrenador, como clave en el interés y no se descarta que el Aris vuelva a la carga, pero no parece una operación sencilla.

Tito permanece atento a todos los movimientos en torno a su plantilla mientras espera por el desenlace de las posibles renovaciones de Borja Sánchez y Femenías. Aunque hay optimismo moderado en el club con ambos casos, ninguno de ellos ha dado aún luz verde a la renovación, por lo que el Oviedo se mantiene a la espera.

Gusta Manu Molina. Mientras se espera por las renovaciones, la dirección deportiva busca alternativas a los puestos que han quedado con menos efectivos. Uno de los más claros, el centro del campo. Tito busca candidatos a reemplazar a Brugman y uno de los que gusta y con el que el Oviedo ha contactado es Manu Molina, pivote de 30 años que queda libre tras haber jugado en el Ibiza.

Desde el entorno del futbolista se reconoce el interés de los azules junto a otros clubes de Segunda División y aclaran que el deseo del pivote es elegir destino cuanto antes. Para los azules, en una opción en la lista de candidatos a ocupar el centro del campo la próxima temporada.