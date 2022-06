Primera baja sensible en el Oviedo. El meta Femenías, titular en los dos últimos cursos, no seguirá en el Oviedo tras decidir no aceptar la oferta de renovación del equipo azul, que busca un portero titular desde hace semanas. El balear finalizaba contrato en junio, ha mantenido conversaciones con Tito durante los últimos días, y finalmente ha decidido probar suerte en otro club tras pasar dos años en el Oviedo, a donde llegó en el verano de 2020 procedente del Fuenlabrada.

📌 [Abro Hilo] En verano de 2020 tuve la suerte de recibir la llamada del inolvidable Arnau y poco después, el 12 de agosto, firmar mi llegada a esta gran familia de la que hoy me despido, @RealOviedo. Desde ese día me han pasado cosas maravillosas, ha sido un honor estar bajo pic.twitter.com/tivSqSq52f — Joan Femenias (@joanfeme1) 29 de junio de 2022 Femenías fue una apuesta firme de Francesc Arnau, que fichó al meta cuando era el tercer portero del club madrileño. Aunque el balear firmó para ser el teórico suplente, estando en ese momento en la plantilla Brazao, consiguió hacerse con la titularidad y ya nunca la soltó. Con Ziganda, su gran defensor, fue indiscutible. Femenías valoró su marcha del Oviedo en una cariñosa carta. En verano de 2020 tuve la suerte de recibir la llamada del inolvidable Arnau y poco después, el 12 de agosto, firmar mi llegada a esta gran familia de la que hoy me despido. Desde ese día me han pasado cosas maravillosas, ha sido un honor estar bajo palos del Tartiere, con vosotros una afición incansable siempre a mis espaldas, os quiero dar las gracias por tanto, desde el primer al último oviedista. Gracias a una ciudad volcada con esta camiseta, a un vestuario que ha sido familia, a un club con personas enormes. Nombres propios, no quiero olvidarme del cuerpo técnico, de Sergio Segura, de nuestros utilleros Silvino y Lito, de Gabri y todo el equipo médico, de todo el departamento de prensa, y de todos y cada uno que han hecho mi estancia más fácil. Ha sido una etapa inolvidable, siempre conmigo. ¡Hala Oviedo! La marcha de Femenías supone un imprevisto para el Oviedo, que debe buscar portero, aunque la entidad está volcada en la otra operación trascendental: la renovación de Borja Sánchez, que se pelea en el club.