El Oviedo acelera el mercado: "castigo" a Cornud y temor por Bastón

Tras varios días al ralentí, acelerón total en el Oviedo. El club azul ha puesto una marcha más en el mercado de fichajes justo antes del 30 de junio, la fecha en la que expiran varios de los contratos en vigor con la entidad de los futbolistas.

Casualidad o no, varias operaciones se han precipitado en las últimas horas, con la defensa siendo la línea más afectada. Un integrante de la retaguardia, el portero Joan Femenías, no seguirá en el Oviedo tras no aceptar la oferta de renovación que le trasladó Tito, director deportivo. La decisión del balear no sorprendió en el Oviedo, que ya sondea el mercado buscando un nuevo meta, pese a que en estos momentos Tomeu Nadal y Quentin Braat (su fichaje todavía no es oficial) son los integrantes de la portería.

Revuelo con Cornud. Mientras se busca portero, en el Oviedo hay un fuerte enfado con Pierre Cornud, todavía lateral oviedista, que acudió a Haifa (Israel) a pasar reconocimiento médico con el Maccabi sin tener todavía solucionada su salida del club azul, con el que le resta un año de contrato. El Oviedo asumía su marcha, siempre y cuando tuviese una contraprestación económica, pero ayer se vio sorprendido por la filtración a través de una cuenta anónima de una fotografía en la que Cornud aparece vestido con la camiseta de entrenamiento del Maccabi sentado en una camilla. En la entidad causó estupor debido a que su salida de Asturias todavía no estaba firmada ni cerrada, aunque si encauzada. El club azul no dudó en contestar a ese escrito, de una cuenta con una veintena de seguidores, a través de la cuenta oficial del Oviedo. "¿Qué tal un poco de respeto? Ahora mismo es jugador del Real Oviedo. Gracias", escribió el club azul en sus redes sociales.

Sin embargo, el cabreo del Oviedo va más allá de ese escrito puntual, ya que el club azul empezará desde cero a pactar las condiciones de salida de Cornud. En el club no han gustado nada las formas del galo, que incluso llegó a amenazar con no presentarse a los entrenamientos en El Requexón del próximo día 5 de julio si el Oviedo no le facilitaba la salida. La entidad carbayona cuenta son su marcha, pero no habrá más facilidades de las necesarias, y de no cerrarse en los próximos días, Cornud deberá presentarse a los entrenamientos en la ciudad deportiva del Oviedo La cláusula de rescisión de Cornud es de tres millones de euros y aunque el Oviedo no percibirá en ningún caso esa cifra, sí se espera un buen ingreso por la operación. Mientras se revuelve esta salida, Tito Blanco aguarda por la llegada del lateral zurdo Pomares, que finaliza contrato con el Tenerife. El valenciano, de 29 años, ya estaba en el radar de Rubén Reyes para sustituir a Mossa (acaba contrato hoy) en el caso de que no renovase y su llegada se espera tras acelerarse las conversaciones. El lateral, de vacaciones, ve con buenos ojos recalar en el Oviedo. Si no sigue Mosa, se va Cornud y llega Pomares, el club azul buscaría otro lateral zurdo. El perfil que se busca es el de alguien veloz y que destaque en los centros, siendo Pomares una opción más defensiva.

Bastón ya tiene ofertas para dejar el Oviedo. Los integrantes de la delantera apuntan a ser un quebradero de cabeza para el Oviedo. En el club azul cada vez preocupa más la posible marcha de Borja Bastón, "pichichi", que ya tiene ofertas de varios equipos, alguna interesante del extranjero. Bastón está feliz en Oviedo, pero si aparece una oferta irrechazable abandonará la entidad azul, lo que alteraría los planes del club. Mientras varios conjuntos se disputan a Bastón, el Oviedo espera cerrar el fichaje de Enrich, una petición directa de Bolo a Tito. El Levante es en estos momentos el principal competidor, aunque la entidad carbayona espera que Bolo, que entrenó al delantero en la Ponferradina, pueda convencer al jugador.

Optimismo con Joni Montiel. "No está difícil", dicen fuentes cercanas a la operación activada en el Oviedo para conseguir la cesión de Joni Montiel, mediapunta propiedad del Rayo Vallecano que ya estuvo a préstamo en el club azul la pasada temporada. El Oviedo quiere repetir la operación y Montiel quiere seguir en Asturias. Falta el acuerdo económico entre el Oviedo y el Rayo, pero las diferencias son salvables (menos de 50.000 euros) y si todo va según lo previsto, el madrileño repetirá experiencia y podrá estar a las órdenes de Bolo. Montiel no era titular con Ziganda, pero acabó siendo importante en el ataque azul.