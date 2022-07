Bolo intenta convencer a Borja de que renueve y planea ubicarlo de mediapunta

Desde hoy y por primera vez desde su vuelta a la entidad en 2017, Borja Sánchez ya no es jugador del Oviedo. El contrato del "10" expiró ayer sin que por ahora haya aceptado la oferta de renovación que le planteó Tito Blanco, director deportivo del club azul. Atar a Borja es –sigue siendo– la prioridad máxima en todos los estamentos del club.

La decisión de Borja fluye por varios frentes, como ha comentado a sus próximos en los últimos días, y el técnico del Oviedo, Bolo, es uno de los que está tirando del carro para intentar convencer al ovetense.

El técnico bilbaíno, de hecho, ya tiene un plan deportivo enfocado a potenciar las virtudes del atacante, en el caso de que continúe en el Tartiere. Bolo quiere a un Borja Sánchez diferente, que aporte más por dentro, en la posición de mediapunta, y que se aleje de la banda izquierda, donde ha estado ubicado en las dos últimas temporadas, a las órdenes de Ziganda.

Bolo, así lo ha transmitido en sus primeras reuniones en el club, considera que el ovetense puede ser más valioso para el equipo unos metros más atrás, lo que le permitirá participar en la creación. El bilbaíno, aunque cree que Borja también puede ser útil en la izquierda, prefiere tener a extremos más clásicos, como podría ser el ejemplo de Viti.

El movimiento de Bolo, además de descifrar sus intenciones tácticas, desvela que el cuerpo técnico también está intentando convencer al jugador bandera del proyecto. Pablo Lago, la mano derecha de Bolo, ya coincidió con él en el Astur, cuando Borja era cadete y el técnico dirigía al Liga Nacional del equipo ovetense y optó por sus servicios en varias ocasiones. Ubicar a Borja por dentro y no en un costado fue una posibilidad que ya se planteó Ziganda y que nunca se llevó a cabo.

El verano pasado, el plan del Oviedo era optar por un esquema de tres centrocampistas, en el que Borja podría tener sitio de interior y no de extremo. Fue en esa posición donde destacó en el Castilla en su etapa en la cantera del Madrid.

El Cuco lo valoró, pero no vio en Borja las condiciones en esa posición y optó por mantenerlo en la banda, allí donde había conseguido su mejor versión. Sangalli hizo el viaje a la inversa: de extremo a centrocampista, aunque finalmente la idea no cuajó porque ese esquema apenas fue utilizado en el Oviedo a lo largo de toda la temporada pasada, siendo habitual el 4-4-2.

Las claves de su decisión. En el Oviedo existe moderado optimismo con el futuro de Borja, pero lo cierto es que nadie en la entidad se atreve a vaticinar qué decisión tomará el jugador. Tampoco en el entorno de Borja lo tienen claro, lo que delata las propias dudas del "10" desde que finalizó la temporada con los azules. Fuentes cercanas al jugador recalcan el compromiso de Borja con el Oviedo y su adaptación a la ciudad.

En ese sentido, solo una oferta de garantías de Primera División provocaría su adiós. Y no solo influirá el aspecto económico. Borja quiere sentirse importante allí donde vaya y de no notar un fuerte interés en el apartado deportivo en una posible oferta siempre le dará prioridad al equipo azul. Varios equipos siguen atentos a su futuro, que no tardará más de unos días en resolverse. "Lo dirá muy pronto", dicen sus cercanos.