El oviedismo reacciona al lanzamiento de la nueva camiseta: "Éxito asegurado"

Todavía no ha salido a la venta y ya hay una frase común en el oviedismo: "La compro seguro, puede ser la camiseta del ascenso". La nueva zamarra del Oviedo se dio a conocer este domingo –acontecimiento deportivo del verano– y causó buena sensación en la hinchada. Pese a los vaivenes económicos por la inflación, su puesta en marcha, el próximo viernes, apunta a ser un éxito. No es un asunto menor para el club azul la venta de las zamarras cada verano: es una de las fuentes de ingresos más fiables que tiene la entidad, que además le permite ampliar el límite salarial y así disponer de más recursos para fichajes.

Las nuevas equipaciones saldrán a la venta el próximo viernes 8 de julio y cuestan, para aquellos aficionados que no sean abonados, 74,95 euros para adultos y 64,95 euros para niños. Los socios tienen descuento: 62,95 euros para adultos y 53,95 euros para niños.

El producto ya está lanzado, a cargo de la renovada marca Adidas, y, como sucedió con la segunda camiseta, el Oviedo vuelve a sonreír a la tradición asturiana. El lema del club es "De nuestra tierra", en claro guiño al mar Cantábrico. En el spot de presentación de la zamarra, la camiseta emerge del puerto de Lastres. La camiseta tiene un tono más oscuro que el año pasado y también unos pequeños destellos blancos en su parte central, lo que provoca dos tonos de color.

El cuello y la parte de los hombros, en cambio, tienen un azul mucho más claro. Digi sigue luciendo en el frontal como patrocinador principal y se mantiene la publicidad del Ayuntamiento de la ciudad en uno de los laterales.

Los aficionados del Oviedo consultados por LA NUEVA ESPAÑA manifestaron su aprobación de la nueva camiseta. El entusiasmo va por barrios, pero el convencimiento parece ser general. "La nueva camiseta del Oviedo me parece muy elegante, con un azul intenso muy bonito. Le pongo un 9. La compraré y creo que tendrá mucho éxito", opina Enrique Rivero, de la peña azul La Esquina.

Laureano García, probablemente el hincha azul que más kilómetros hace por el Oviedo –solo se perdió un par de desplazamientos el curso pasado– no está tan ilusionado, pero le da un aprobado alto. "La camiseta está bien, pero me gusta más con el azul Oviedo de siempre. Le pongo un seis y creo que tendrá éxito, pero yo no la compraré".

Joaquín González, de la peña La Casuca, dice, por su parte, que en su asociación oviedista del barrio de La Corredoria ya hay ganas de ir a la tienda y comprar la nueva equipación.

"Es una de las mejores en los últimos años. Para mí se merece un 8. Yo sí la voy a comprar y hay gente de la peña que irá a hacerse con ella el primer día".

Paula Muñiz, que es directiva de la peña Wences, comparte la opinión de Joaquín González. "Me parece muy chula y diferente, con mezcla de azules, pero con nuestra esencia. Le daría un 8,5 y, si subimos a Primera, un 10. La compraré seguro y creo que tendrá éxito. Siempre hay disparidad de opiniones, pero hasta al que menos le gusta la comprará. Además, como no se parece tanto a las anteriores se venderá más", finaliza Muñiz. Ricardo Buylla, abonado del Oviedo, dice que lo que más le gusta de la camiseta es "el azul oscuro que tiene apego a la tierra". Le pone un 8 y promete lo siguiente. "La voy a ir a comprar y se va a vender mucho. Lo mismo opino de la segunda, aunque particularmente no me guste tanto".

Alberto Álvarez opta por el notable, aunque cree que la camiseta que triunfará de verdad es la segunda: "Es muy original". Y Felipe González le respalda: "Me gusta más la segunda, pero la primera tampoco está mal. La campaña ha sido acertada: le doy un 9". La tercera equipación verá la luz en septiembre, según dijo el club, por lo que solo falta la campaña de abonados. "La estamos esperando", dicen los aficionados.