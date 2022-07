"Es rompedora y tendrá éxito": el oviedismo recibe con entusiasmo la nueva segunda camiseta

Un guiño a la región. Al verde, el color del paraíso. Un saludo a Asturias y a sus tradiciones con un lema: "De nuestra tierra". Un diseño "rompedor" y lo que parece ya una certeza: éxito total en el oviedismo. El Oviedo dio a conocer ayer el diseño de la segunda camiseta para la campaña que viene. Un aperitivo antes de conocer la primera zamarra, asunto de estado en el verano carbayón.

El diseño de Adidas ha optado por regresar al pasado. Concretamente, 28 años atrás, cuando el Oviedo se paseaba por la pasarela de Primera División a las órdenes de Antic. En aquella plantilla estaban Armando y Rivas, modelos en la campaña del club junto con Javi Mier y Viti, dos de los canteranos que están en el primer equipo. En aquella ocasión Joluvi diseño una equipación muy parecida a la actual, con tramos verdes y un fondo blanco. Ahora se repite la historia. "Aquello era un guiño al turismo, con el lema de paraíso natural. Tuvo bastante éxito en la época y creo que la afición la volverá a acoger bien", explica José Mangas, historiador del Oviedo (es miembro del consejo de historia) y autor de un libro sobre las zamarras del club "Camisetas del Real Oviedo, historia y anécdotas".

Mangas aprueba la nueva camiseta, aunque le hace un par de críticas constructivas. "Donde va la publicidad de Digi creo que debería ir un cuadro en blanco. Y, además, la veo demasiado pintoresca. Pero creo que es un diseño acertado y moderno, rozando el vintage. Es muy rompedora y a los aficionados del Oviedo más veteranos les hará recordar la buena época en Primera División", finaliza Mangas. La camiseta, en líneas generales, fue muy bien acogida por la afición azul.

"El diseño para la segunda camiseta me gusta, aunque el Oviedo siempre tiene que ser azul", opinaba Ángeles Fernández, peñista de Stadium. "Me dio impacto al verla, es un recuerdo a aquella camiseta, de cuando estábamos en mejores condiciones que ahora. Me gusta mucho el guiño a la naturaleza y que las camisetas tengan significado", recalca la aficionada. María Álvarez, de la peña Olivares, aprueba la camiseta. "Me gusta mucho más que las de los años anteriores, es ‘retro’ y una versión actualizada de aquella de los noventa". Francisco Guisasola, que forma parte del consejo de historia junto a Mangas, recalca que "es un guiño a la de Joluvi", aunque se queda con la noventera. El contrapunto lo ponen Ramón Martínez, de la peña Castrillón, y Pepe Mosteirín, de El Cortijo. "Me gustaba más la sacavera", dice el primero. "Es demasiado bética", bromea el segundo.

Las nuevas equipaciones saldrán a la venta el próximo viernes 8 de julio y los precios se mantienen: 74,95 euros para adultos y 64,95 euros para niños, para aquellos aficionados que no sean abonados. Los abonados 22/23 disfrutarán del mismo precio de las camisetas y equipación oficial que la pasada campaña: 62,95 euros para adultos y 53,95 euros para niños.

El Oviedo ha vuelto al pasado con su segunda equipación y le ha dado una vuelta de tuerca a la zamarra de la campaña 1994-95. El Oviedo, entrenado por Antic, acabó el noveno clasificado esa temporada en Primera División, en la que fue la última etapa en la élite.