El juvenil del Oviedo Charbel, lateral derecho, no pudo ganar la Concafaf sub-20 con República Dominicana tras caer por 6-0 ante Estados Unidos, pero la experiencia ha sido inolvidable. "Fue emocionante a la vez que inolvidable. Los compañeros y el cuerpo técnico me han hecho sentir cómodo, como en casa. Los entrenadores me dieron confianza y apoyo para poder competir al máximo nivel", dijo el jugador, que se incorporará al Vetusta, a los medios del club. La actuación del combinado de Charbel en la Concacaf conlleva su presencia en el Mundial sub-20 y también en los Juegos Olímpicos de París. uegos Olímpicos y el Mundial. "Es una sensación indescriptible el ser uno más del grupo y darlo todo por el país".