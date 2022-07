Presentación doble en el Oviedo. El equipo azul sacó a la palestra esta mañana a sus dos últimos fichajes: el portero Quentin Braat y el central Oier Luengo, que ya se entrenan en El Requexón a las órdenes de Jon Pérez Bolo. Ambos ofrecieron sus primeras declaraciones como jugadores azules, en una rueda de prensa en la que estuvieron acompañados por Tito Blanco, director deportivo de la entidad. "Nos van a aportar mucho", dijo el valenciano, que dio unas pinceladas deportivas sobre las dos nuevas incorporaciones. Tito hizo además de improvisado traductor para Quentin, que se atrevió a usar el castellano pese a llevar pocos días en la ciudad, y le ayudó a responder varias preguntas. "Está haciendo un esfuerzo considerable, bestial, por intentar hablar castellano. Hemos estado en el hotel, he conocido a su pareja. No le he hablado de fútbol, le estamos ayudando a adaptarse". A continuación, todas las declaraciones de los dos nuevos jugadores del Oviedo.

Quentin Braat: "No se puede rechazar al Oviedo" "Es imposible rechazar al Oviedo, es un club grande con un gran proyecto. Estoy muy feliz por estar aquí". "Soy un portero moderno, estoy apto y tengo buen juego aéreo. Es muy rápido con los pies. Necesito trabajar mucho" "Espero ayudar al equipo y realizar una buena temporada". "Vi muchos partidos del Oviedo y es un club importante". Luengo: "Vengo a trabajar" "Como todo proceso, tiene sus tiempos. Tenía ganas de venir aquí, es un gran club y la cosa fue muy fácil". "Competencia hay en todos los sitios. Parto de la posición de cuarto central, pero eso ya se verá. Quiero jugar lo máximo posible". "Es una gran plantilla a nivel futbolístico y humano. Hemos tenido una gran acogida. Cuando juguemos aquí en casa será mejor. La afición tiene un diez". "Bolo me da mucha confianza, nos conocemos de cuando él estaba en el Arenas y yo en el Amorebieta. Me ha transmitido tranquilidad y por esa parte estoy muy tranquilo". "Trabajo, trabajo y más trabajo. Luego ya vendrán los resultados. Los primeros días están siendo muy buenos". "El proyecto es muy interesante, estamos trabajando todos, con mucha intensidad. No hay objetivos".