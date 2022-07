Federico González, asesor del grupo Carso en el Oviedo, valoró esta mañana brevemente la actualidad del equipo azul en un encuentro con el patrocinador Digi, que presentó en un hotel de la ciudad su nuevo producto de fibra óptica, una "revolución tecnológica".

A la cita también acudieron César Martín, director de relaciones institucionales, y Jorge Menéndez Vallina, presidente. González no quiso ahondar demasiado en la actualidad azul, insistiendo en darle el protagonismo al patrocinador, pero preguntado sobre si el Oviedo va a subir el precio de los recibos, una medida que ya ha puesto en marcha el Sporting, el mexicano contestó lo siguiente: "No sé que hará el Sporting, lo respeto. Nosotros haremos lo que sea necesario y no sé lo que vamos a hacer".

El mexicano se mostró optimista, eso sí, con el futuro del equipo y unió su futuro con Digi en Primera División. "Me dicen que qué vamos a hacer el año que viene, cuando estemos en Primera División".

