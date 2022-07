Jon Pérez Bolo, técnico del Oviedo, dio esta mañana en El Requexón su primera rueda de la pretemporada desde que es entrenador azul y habló del mercado de fichajes. El bilbaíno no esquivó ninguna pregunta, contestó con naturalidad y además confirmó el interés por Sergi Enrich y las conversaciones para firmar al delantero. Como informó LA NUEVA ESPAÑA, el ariete está cerca de fichar por el club azul y, salvo giro imprevisto, solo una oferta de Primera truncaría la operación. Bolo también habló sobre la renovación de Borja Sánchez, del que se espera una respuesta. Estas fueron sus declaraciones.

La pretemporada

“Ilusionado, contento con la predisposición de todo el mundo. Estoy aterrizando, conociendo a toda la gente y muy contento por la actitud de todos los jugadores. Vamos poco a poco, esto acaba de comenzar. Esto es un trayecto largo”.

“Cada pretemporada es diferente, ha habido que he tenido más jugadores y otras que menos. Estoy contento con el número que tenemos y nuestra labor es conocerlos al 100% a ellos y que ellos nos conozcan a nosotros. Esta primera semana nos está sirviendo de mucho y la semana que viene empezaremos más fuerte. Lo que queríamos era conocernos bien”.

Los fichajes que van hasta el momento

“Contento por los tres fichajes, conocía a todos. A Braat le vi en vídeos y estoy esperando que venga Pomares, al que le hemos dado unos días más”.

¿Una plantilla corta?

“Lo he dicho muchas veces, el jugador tiene que sentirse importante. Si tienes una plantilla amplia es difícil dar oportunidades. Con 22 o 23 jugadores estaría bien y además tenemos al filial, que nos puede ayudar. Veremos como va el mercado, tenemos que estar listos para cualquier imprevisto”.

Borja Sánchez

“Lo dije el día de la presentación: sería un placer poder entrenarle. Sé que Tito habla mucho con él y yo lo he hecho un par de veces. Tenemos que esperar los tiempos y veremos a ver qué sucede. Todos sabemos lo que siente Borja por este club, creo que si no tiene una opción importante en Primera, el Oviedo es su primera opción. Tenemos que esperar unos días, todavía queda pretemporada y por esperar no pasa nada".

Su relación con Tito

"Tenemos una relación muy fluida y buena, nos vamos a entender perfectamente. Hablamos todos los días y comentamos lo que pasa en cuanto a fichajes. Es muy cercano y vamos a trabajar codo con codo, que para mí es muy importante. Yo le voy a informar a él del día a día. La figura de Tito es importante".

Enrich, objetivo para la delantera

"Con Sergi he hablado, tenemos una muy buena relación. Es el mismo caso que Borja, tenemos que estar tranquilos y ver cómo va el mercado. Me encantaría que pudiese estar con nosotros trabajando, pero a los jugadores hay que darles su tiempo y se lo tienen que pensar. Cada uno tiene su situación personal y tienen que tomar decisiones".

Bastón y David Costas

“Les veo ilusionados y contentos. Son jugadores importantes e hicieron una buena temporada. Es normal que otros clubes se fijen en ellos, pero ahora son jugadores nuestros. Espero y deseo que en la temporada estén con nosotros, pero tenemos que estar atentos y preparados".

¿Play-off?

“El fútbol es eso, exigencia, dar pasos hacia adelante y progresar. Trabajaremos muy fuerte en la pretemporada. Si mejoramos lo que hicimos el año pasado sería jugar el play-off, que es un objetivo ambicioso y deseado. No vamos a pensar lo que pasé en mayo o junio, vamos a pensar en ganar los primeros partidos estando en buena situación e ir creciendo”.

Unidad

“Me he encontrado una familia. Lo que percibo es muy importante. Tenemos que esperar a las nuevas incorporaciones y seguro que se van a adaptar. Creo mucho en hacer un buen grupo, no solo con la gente que trabajamos en el campo, si no con la gente que trabaja en el club. Si todos remamos en la misma dirección va a ser mucho más fácil. El bien del Oviedo va a ser el bien individual de cada uno”.

Los laterales y los porteros

“Tenemos que estar muy atentos al mercado y tener preparado un plan b por lo que pueda pasar. Seguro que hay que incorporar laterales. Me gustaría uno bueno, me gustan los laterales profundos, de ida y vuelta y que lleguen hasta línea de fondo. El mercado está como está, todos buscamos algo parecido y tenemos que trabajar duro para explicarles el proyecto y vengan para sumar”

“Tenemos dos nuevos porteros y es el mismo caso que en otras posiciones. Tenemos que estar atentos, pero estoy muy content