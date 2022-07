El Oviedo Femenino se ha hecho con los servicios de la portera internacional argentina Gabriela Pereyra, de 23 años de edad, que se encuentra en estos momentos concentrada con su selección para disputar la Copa América Femenina, que tendrá lugar en Colombia en las próximas semanas.

"La nueva guardameta azul se formó en el club de su ciudad natal, el San Martín de Tucumán, para después, con 16 años, dar el salto al River Plate. Seguidamente, la argentina se enroló en el UAI Urquiza, para después incorporarse al Real Unión de Tenerife Santa Cruz, club del que llega procedente, tras jugar más de 25 encuentros", informó ayer el equipo azul, que aseguró que "la nueva portera oviedista aportará autoridad y dominio del área". Sara Ezquerro completa la portería carbayona, a la que se sumará Alba Sánchez, del filial, que hará la pretemporada con el primer equipo.

