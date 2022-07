Pasión por la nueva zamarra del Oviedo, "la mejor en años": 283 vendidas en el primer día

Daniel Corgo estaba el primero en la cola. "Me encantaron las dos equipaciones y me compro ambas. Cuando era niño, mi favorita era la blanca y no lo pensé". Corgo hablaba de las nuevas camisetas del Oviedo, que salieron ayer a la venta y tuvieron muy buena acogida entre los aficionados azules que se acercaron a la tienda oficial. Solo ayer se vendieron 283 unidades.

Había una afirmación común sobre la primera zamarra: "Es demasiado oscura, pero tendrá éxito". A falta de nuevos abonos, ya hay camisetas. Pelayo Quintas, de 9 años y estudiante del colegio Loyola, lo tenía claro. "Con esta camiseta podemos subir a Primera División", aventuraba el joven oviedista, cuyo ídolo es Borja Bastón. "A ver si no se marcha en verano", mascullaba el hincha. Olaya Fernández no tenía clara la talla, pero sí que se llevaría la segunda camiseta. "Es para mi novio, que creo que le gustará", aseguraba. El que más claro tenía que la camiseta del Oviedo gozará de tirón era Juan Velázquez, joven hincha de 19 años. "La primera camiseta me parece preciosa, la mejor en muchos años". Velázquez también se mostraba optimista en el apartado deportivo. "Están sonando buenos nombres para el Oviedo. Miguelón, por ejemplo, es un buen jugador. Si mantenemos a los buenos y fichamos con algo de acierto, el play-off estará asegurado", indicaba Velázquez, un devoto de Bolo que ya tiene camiseta para animar a los azules en su lucha por el ascenso.