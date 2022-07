El Oviedo presentó esta mañana a dos de los últimos fichajes: Pomares y Miguelón, lateral izquierdo y derecho respectivamente, procedentes del Tenerife y del Espanyol, este último en forma de cesión. Tito Blanco, director deportivo, fue el encargado de presentar a los jugadores en la sala de prensa en la que también estuvo Mata, gerente del club. "Son dos jugadores que queríamos tener. Miguel y Carlos Pomares. Pueden ampliar el nivel de la plantilla para lograr los objetivos. Nos alegramos en el Oviedo, debido a la dificultad que tuvimos para contratarlos. Han hecho un esfuerzo importante y me he tenido que pelear, porque han tenido propuestas de equipos. Consideran al Oviedo un proyecto ilusionante y ojalá que el rendimiento que, pensamos que nos pueden dar", explicó Tito. Luego tomaron la palabra los jugadores. Estas fueron sus declaraciones.

Pomares: "Vine al Oviedo por la ambición"

"El contacto fue temprano y lo recogí con alegría. El club va hacia adelante, mejora en infraestructuras. Le agradezco a Tito el interés".

"Buscaba ambición, me siento preparado para estar en un proyecto que está creciendo y busco eso. Voy poco a poco".

"Soy un jugador de equipo, que busca hacer mejor de sus compañeros. Esto es un deporte de equipo y no hay otra manera de proceder. Trato que la gente me identifique así. Máxima exigencia en el entrenamiento y fuera de él, y aportar lo máximo posible".

"Tuve más ofertas, valoré la ambición y el interés de Tito y las charla que tuve con él y con el míster. Son detalles que valoro. Los pasos que va dando el Oviedo hacia adelante en todos los aspectos".

Miguelón: "Vengo con mucha ilusión"

"La temporada pasada no tuve muchos minutos, la confianza que me ha transmitido Tito y el míster. Me siento preparado para este nuevo desafío y lo afronto con muchas ganas. Vengo al Oviedo con muchísima ilusión".

"Al míster le gustan los laterales profundos. Me puedo adaptar perfectamente al estilo de juego, vengo también por ese sistema".

"Puede ser un club que me puede venir genial para seguir creciendo y encontrarme a mí mismo, vengo aquí con toda la ilusión. Ascender con el Oviedo sería un sueño, nos fijamos con llegar bien a principio de temporada. Partido a partido".

"El proyecto que está generando el Oviedo es muy ambicioso, el jugador tiene que recibir eso. La confianza que nos han dado ha sido lo más importante".

"La semana pasada entrené con el Espanyol a doble sesión y estuve en todas. Hoy no acabé el entrenamiento porque era el primer día. Soy uno más".