“Queremos darle resultados a la afición”. Lo dice afirma Jesús Martínez Patiño, el nuevo propietario del Real Oviedo. Estas son las primeras palabras del empresario mexicano, líder del Grupo Pachuca, tras confirmar la compra de parte del paquete accionarial que poseía el Grupo Carso. Pachuca se queda con el 51 por ciento de la entidad y el 49 por ciento restante se reparte entre Carso (20 por ciento) y los pequeños accionistas (29 por ciento). “Estamos muy comprometidos, queremos trabajar con mucha seriedad e integridad, algo muy importante para nosotros”, afirmó el empresario azteca, que deja claro que lo más importante es la afición, a la que deben darle resultados.

En declaraciones a Marca Claro, Martínez Patiño abordó varias cuestiones:

Bielsa, asesor y modelo

“Tenemos que replicar, como he hablado con Marcelo Bielsa, nuestro modelo. Todos los que adquieren acciones de un equipo siempre están pendientes del aspecto deportivo y el comercial, eso es lo primero que vende. Nuestro grupo es diferente, para nosotros nuestro modelo es lo más importante y especial. Lo educativo, crear una universidad de fútbol en México, ver a tantos chicos trabajando en el grupo es una satisfacción, nosotros les damos esa preparación. Nuestro modelo va a seguir imponiéndose, para nosotros lo más importante es lo social, lo educativo y, posteriormente, lo deportivo y lo comercial. Es lo que nosotros vamos a aprender, ya que en la liga española están en otro nivel de estructura y negocio. Hay una gran competencia. Subir es dificilísimo, porque peleas con los que descienden, que tienen tres veces más de presupuesto, entonces es un reto importante, pero nosotros lo asumimos, como les he dicho a Arturo Elías y a Don Carlos (Slim). Vamos a ir con mucha responsabilidad social y mucha responsabilidad de dar resultados a la afición. Nosotros estamos para administrar porque los dueños son los aficionados, nos tiene que juzgar para que no nos salgamos de nuestro rumbo. Tengo mucha confianza. No vamos a tocar nada. Lo único que se toca es el presidente, que hoy en la rueda de prensa lo vamos a comentar, es un dirigente que le tengo un gran cariño y que es un hombre muy capaz. A él le vamos a sumar a un agente de administración y finanzas a tiempo completo y acabo de nombrar a Jose Ramón Fernández, vicepresidente del grupo Pachuca de medios corporativos. No vamos a quitar a nadie, esta toda la estructura, vamos a llegar a sumar”.

Las conversaciones con Arturo Elías y Orlegi

“Desde hace dos años estábamos hablando con Arturo para tener esta sociedad no creas que es porque ahora la tuvo el Grupo Oorlegi, lo puede confesar Arturo, hace un año no llegamos por una diferencia de X millones de euros. Carlos (Slim) es duro negociando y nosotros no podíamos quedar mal. Me da mucho gusto que el Grupo Orlegi, que ha trabajado bastante bien con su modelo, nuestro modelo es muy diferente, son dos modelos que han tenido éxito y me da mucho gusto ver a gente invertir en España y que Dios quiera que esas dos aficiones tengan esa ilusión de estar en Primera".