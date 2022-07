Pachuca llega al Oviedo para “ascender a Primera” y Carso dice que vende el club por “no poder ofrecer una estructura profesional”

El Grupo Pachuca de Jesús Martínez ya se ocupa del Oviedo. El cambio de accionariado en la entidad y la entrada del empresariado azteca, que releva a Carso, de Slim, fue personificado esta tarde en una rueda de prensa conjunta de Martínez y Arturo Elías. Ambos, en habitaciones diferentes y desde México, comparecieron ante los medios asturianos en una rueda de prensa en el Tartiere. Había 35 medios mexicanos acreditados, prueba del tirón que ha tenido este movimiento sorprendente al otro lado del charco. Martínez y Elías, que mostraron una gran química personal y profesional, se lanzaron piropos y dieron las primeras pinceladas de lo que supondrá el desembarco de Pachuca, que tendrá el 51% de las acciones. Pachuca dijo que llega a trabajar “por el ascenso a Primera”, pero sin “vender humo”. Elías, emocionado, dijo que vende parte de sus acciones por “humildad”, debido a que, según dijo, el club necesita una estructura profesional que Carso “no puede ofrecer”.

Martínez, como avanzó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, presentó en sociedad al que será el nuevo presidente del Oviedo, el mexicano Martín Peláez, que se sentó a su lado en la mesa y tuvo una breve intervención. El mexicano confirmó que el consejo seguirá y Jorge Menéndez Vallina lo hará desde el grupo de vicepresidente. Elías, en otro orden de cosas, también confirmó la renovación de Borja Sánchez y acabó entre lágrimas agradeciendo el apoyo de la afición: “Mi corazón es azul eterno”. “No te vas, tú te quedas”, le respondió Martínez.

Estas fueron las declaraciones completas de Martínez, de Elías y de Martín Peláez.

La venta

“Mi compadrito Jesús Martínez y todo su equipo van a hacer cosas increíbles en el Oviedo. Era un momento para hacer cambios importantes en nuestro querido club. No hay nadie mejor que el grupo Pachuca”.

“Antes de la famosa broma de radio, Jesús me dijo que había la posibilidad de entrar al Oviedo. La historia es la que todos conocemos. Todos los años, desde esos diez años, hemos estado hablando sobre el Oviedo. Nunca nos pusimos de acuerdo, pero en estas últimas tres semanas, no sé qué pasó el fútbol español, con fondos europeos y americanos interesados. Nos llegaron tres o cuatro ofertas diferentes, y le dije a Jesús que si tenía una le avisaría antes. Tuvimos dos ofertas muy serias y más importantes que lo que acabamos cerrando. Jesús acabó pagando menos que los demás. Lo más importante era que el Oviedo estuviese en buenas manos, no podía dejar el club en manos de un fondo que administra equipos de hockey en Canadá. Avisé a Jesús y en dos semanas empezamos a hablar y llegamos a un acuerdo. Fue la oferta que tuvo más sentido en mi corazón, no en lo económico. Cuando se lo dije al ingeniero Slim me dijo: no tengas duda, vamos a hacer lo mejor para el Oviedo. Y esto es lo mejor para el Oviedo”.

Los detalles

“Es una compraventa de acciones entre los dos grupos. Otras ofertas eran por el total de las acciones, pero a mí no me sacan del Oviedo si no es con los pies por delante. Para mí era muy importante quedarnos como parte de los accionistas. Si mi compadre me lo permite, tener alguna opinión después de diez años. Claramente es una compraventa de acciones”.

Renovación de Borja Sánchez

“Me quedo con este mérito: estamos muy cerca de la renovación con Borja. Hablé ayer con él, si se cierra esta negociación es mi último mérito”.

Su afición por el Oviedo

“Jesús ve todos los partidos del Oviedo desde hace dos o tres años. Una de las primeras preguntas que me hizo fue si se quedaba Borja Sánchez. Ha rechazado ofertas importantes, faltan detalles, pero espero que se pueda cerrar esta misma semana”.

“Mi familia y yo estamos locamente enamorados del Oviedo, lo digo de corazón. Creo que el Oviedo necesitaba una estructura mucho más profesional de lo que yo no le puedo ofrecer. No estamos metidos en el fútbol en México, ni en ningún otro país, y creo que un grupo con grandes resultados era necesario en estos momentos. Si en la vida no tienes la humildad para reconocer que hay un momento en el que tienes que soltar, no te va ir bien. Lo digo sinceramente, es un paso de humildad. No me voy, porque voy a seguir dando la lata, pero la tristeza que me da hacer esta operación…Soy un loco del Oviedo, un loco. Me da tristeza, pero también alegría porque en el corazón sé que estamos haciendo las cosas bien y lo hacemos por el bien del club y la ciudad. Esa es la verdadera razón”.

Los tiempos

“No quería que se filtrase la noticia y no hubo tiempo para tener conversaciones. Hablé con el técnico, con el director deportivo y con el consejo. También con algunos jugadores. Con Borja tuve una charla muy bonita. El chat que tengo con todos los jugadores ya no muchos están en el Oviedo y no quise actualizarlo. Tendremos esa charla y platicaremos Jesús y yo con todos ellos”.

“Le agradezco de todo corazón al consejo, porque los tres han aguantado como los grandes. El consejo no cobra un solo centavo y hacen este trabajo por puro corazón. Les estaré eternamente agradecido. Es un trabajo, un gran esfuerzo. Han aguantado y se han portado como los grandes. Han sido honestos, sinceros y un soporte para mí”.

Cómo define su etapa

“Utilizaría la palabra éxito, si no fuese así, no haría esta operación. Esa sería mi palabra. Éxito e ilusión”.

Los derbis

“Si no me equivoco, de los últimos nueve partidos ganamos seis, empatados dos y perdimos uno muy dudoso. Ese partido sabe diferente”.

Jesús Martínez: “Queremos ascender a Primera”

Su llegada

“Se lo agradezco a Don Carlos Slim, nos volvemos a encontrar. También a toda la afición del Oviedo y de Asturias, y a la gente asturiana de México. Vamos a seguir por ese camino con pasión, integridad y trabajo. Eso es lo que podemos ofrecer”. “Es una anécdota increíble. Hace diez años me dijeron que el Oviedo estaba a la venta, en una situación crítica. Le dije a Arturo, fíjate en el Oviedo. Me dijeron que estaba loco, y que no lo desechase. A la hora me habló Arturo: compadre mira como responde esta gente. Diosito es grande, porque Don Carlos y Arturo hicieron un trabajo bárbaro. No tenía la posibilidad de entrar, ni tampoco mi familia. Hubo otras ofertas y ellos se fijaron en el aspecto deportivo. Ahora he tenido la fortuna de entrar en el Oviedo, tenía fe de que ese equipo iba a estar en nuestro grupo. La pasión y el amor de la afición es increíble. Haciendo historia”.

Nombramientos

“Somos los administradores, pero los aficionados son los dueños y a ellos nos debemos. No va haber ningún cambio de estructura, el único cambio será Jorge Menéndez Vallina, que seguirá en el consejo como vicepresidente y nos representará en la Liga junto con Manuel Paredes y Fernando. El único hombre que estará en el día a día, al que Arturo conoce, será Martín Peláez, que será el presidente del equipo. Tiene todo mi apoyo. Estoy impresionado con la estructura de trabajo del club, con Tito, y con todo. Vamos a delegar dos o tres vicepresidentes corporativos que van a viajar y están atento. Pachuca, junto con Grupo Carso, vamos a estar siempre ayudando para que este proyecto salga adelante”.

Agradecimiento a Carso

“Necesitamos que estuviesen aquí con nosotros. Es importante para la afición y el modelo social es muy importante en este grupo. El ingeniero Slim y toda su familia adora al Oviedo y eso era muy importante. Me encanta escuchar a Arturo porque conoce mucho el fútbol. Estoy impactado por la afición y por el gran equipo que has hecho con tu gente, de la capacidad. Vamos a sumar”.

Borja Sánchez

“Le dije, no se puede ir ese jugador. Te lo encargo”.

Su modelo

“El modelo es simple y sencillo. Este grupo empezó con 22 jugadores y con una familia y ahora tenemos 4.000 colaboradores. Hay más de mil futbolistas, a los que recibimos desde los diez años. Aquí comen y viven. Somos el único equipo del mundo que tenemos un hospital avalado por la FIFA. Luego viene lo deportivo o lo comercial. El reto es tener la ilusión de ir adelante y subir a Primera. No voy a vender humo, pero quiero decir que en el grupo todos los equipos los cogimos en Segunda y a todos los ascendimos. Con Pachuca lo hicimos, aunque descendimos, y volvimos a ascender. Lo que podemos ofrecer es trabajo, pasión y nuestro modelo”.

Agradecimiento al consejo

“Jorge, Manuel y Fernando. Hablé con los tres y son unos apasionados de lo que son el equipo. Les estamos invitando para que vengan a México. Van a seguir en sus puestos, todo el mundo sigue. Solo hay un movimiento: la llegada del presidente. Jorge sigue como vicepresidente y dentro de todas sus funciones que tiene, por ejemplo en la Liga y en la UEFA, que tiene algún puesto. Eso nos llena de orgullo, no solo para el Oviedo, si no también para Pachuca. No sale nadie”.

Oviedo, prioridad para Pachuca

“Este es un caso muy diferente a todos otros equipos. No hay que hacer muchos cambios y vamos a tratar de adherir nuestro proyecto de medicina, reclutamiento de jugadores, reforzar el equipo… El Oviedo es una prioridad para el grupo. Hemos vendido a equipos en México con récord de cifras. La prioridad del grupo es reforzar al Oviedo, porque el equipo es de Primera División. En todo, contamos con un gran equipo de trabajo y vamos a sumar. Al éxito. Juntos todos”.

“Es interesante que mexicanos estén comprando en España, y es que es una de las mejores ligas del mundo. Tebas ha hecho una labor extraordinaria y está posicionando a España en primer lugar y defendiendo siempre su Liga. Hay políticas claras y tenemos que aprenderlo de esas Ligas, se ha mejorado, pero tenemos que ir a pasos más grandes. Eso nos anima a invertir en España, ya que es una competencia fuerte. La Liga es difícil y tenemos que trabajar duro para estar en Primera División”.

Su rivalidad con Orlegi

“Vamos con un proyecto diferente, completamente. Para nosotros son importantes los valores y el aspecto social y educativo. Tenemos una universidad de fútbol y estamos creando gente de bien. La competencia está en la cancha, que es lo más importante. Todo lo que sea competencia va a ser éxito, y más en Ligas que tienen clara su reglamento. Orlegi y Pachuca van a traer cosas diferentes a la Liga y va a enriquecernos. Esto es el fútbol ahora, hay una apertura completa”.

El fútbol femenino

“El fútbol femenino va a ser importantísimo y también va a ser una prioridad para el grupo”.

Martín Peláez, presidente

“Llevo 25 años en el club Pachuca, todo lo que soy profesionalmente me lo ha dado este grupo. Tenemos mucha ilusión de tener un gran equipo, tenemos que aprovechar a nuestros canteranos. Haremos lo posible para ser lo más competitivos y estaremos en contacto con Tito y Bolo. También le agradezco su labor a Jorge, el presidente. Ellos conocen el club”.