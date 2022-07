Pachuca nombrará al Martín Peláez presidente del Oviedo y mantendrán al consejo actual

El Grupo Carso mantiene un 20% del total, pero ya no estará al día de la gestión deportiva, personificada hasta ahora en la figura de Arturo Elías, yerno de Slim, que se hace a un lado y será un "espectador". Pachuca, que se dedica a la gestión deportiva y tiene varios equipos de fútbol en México, llegará con nuevas personas al club azul. Su objetivo es darle un empujón a la gestión para que el Oviedo regrese a Primera División, el objetivo pendiente que tenía Carso. La nueva propiedad quiere un proyecto que ilusione y sume.

De momento, y a partir de ahora, habrá al menos dos nuevas personas que cojan las riendas del club, nombradas directamente por Jesús Martínez y que llegarán a la ciudad en los próximos días.

El más importante es Martín Peláez, mexicano de 50 años y con ascendencia asturiana, que será el nuevo presidente del Oviedo. Peláez es actualmente el vicepresidente del Pachuca, club de fútbol que pertenece al entramado de Jesús Martínez y persona de su máxima confianza. Lleva en el grupo empresarial 25 años y a partir de ahora será el máximo responsable de las decisiones en la ciudad, siempre por detrás del propio Martínez. Peláez estará en la ciudad, gestionará el club y pondrá al día a Jesús Martínez, atento al otro lado del charco. Será algo así como el Joaquín del Olmo de Pachuca.

Por otro lado, el plan de los nuevos rectores pasa por mantener al actual consejo del Oviedo, formado por Jorge Menéndez Vallina, Manuel Paredes y Fernando Corral. Pachuca tiene buenos informes de los directivos, recabados de sus conversaciones con Carso, y sus planes son que continúen ligados al Oviedo. Eso sí, con otras funciones y menos participación en el día a día. El consejo del Oviedo ya se ha puesto a disposición de Pachuca para ayudar en lo que sea necesario en el cambio accionarial.

Además de Martín Peláez, que será hoy anunciado hoy como presidente, Pachuca incorporará a otra persona de su máxima confianza, que se ocupará de la administración y finanzas del club azul, un puesto que hasta ahora ocupaba Federico González, que en principio seguirá en la entidad, aunque con fecha de caducidad. Ese nuevo puesto, de alguien también de la confianza de Pachuca, será el de vicepresidente corporativo de medios y estará ocupado por José Ramón Fernández, que al menos al principio estará al día a día del club. El futuro del resto de los directivos principales del club, como César Martín o David Mata, está por ver, aunque la intención de los nuevos rectores de la entidad no pasa por hacer una gran revolución de nombres, si no en el método.

La llegada de Pachuca fue desconocida para la mayoría miembros del club hasta ayer, cuando pasados dos minutos de las siete de la tarde el Oviedo hizo público un comunicado informando del cambio accionarial. Miembros del consejo ya conocían los planes del grupo Carso, pero otros empleados del más alto rango se enteraron por las redes sociales. Posteriormente fue Federico González, hasta ayer director general, el que se ocupó de trasladarles los cambios en las oficinas del club. Hoy por la tarde, a partir de las 17.30 horas, tendrá lugar una conferencia en la que Jesús Martínez y Arturo Elías explicarán los movimientos.

El cambio accionarial se produce en un contexto de excelentes relaciones entre los dos grupos empresariales, que ya colaboraron en el pasado en el fútbol mexicano. Los movimientos, de hecho, se llevan gestando desde hace dos años y en junio de 2021 el acuerdo estuvo cercano. Hubo conversaciones, aunque la operación no llegó a culminarse. Retrocediendo todavía más atrás, Pachuca ya se interesó por el Oviedo en el año 2008, aunque aquello no pasó de tanteo. Ahora ya es una realidad. "Que los corazones de los oviedistas sientan ilusión y confianza. Estamos en las mejores manos. No tengan duda que el mío seguirá latiendo bien cerca de ustedes, lleno de agradecimiento y de orgullo por formar parte de su pasado, presente y futuro. Vamos con todo", escribió ayer Arturo Elías. Fuentes del grupo Carso vinculadas al Oviedo explicaban ayer que la llegada de Pachuca será "muy buena" para la entidad y "le va a servir mucho al Oviedo".

La lectura que se hace en el Oviedo es que el nuevo grupo mexicano viene a rematar el trabajo de Carso, que desembarcó en el club en 2012, estando en Segunda B y en una situación económica calamitosa. Superados los problemas de dinero, y estabilizado el club en el fútbol profesional, el conglomerado de Slim cree que el Oviedo necesita nuevos estímulos ganadores que puede aportar Pachuca. Desde el club azul se insiste en que Carso sigue en el Oviedo, con Arturo Elías como "espectador" desde este momento de los futuros éxitos de la entidad.

De un tiempo a esta parte, gente cercana al mexicano acusaba cierto desgaste después de tantos años al día en el Oviedo. Fuentes del club también vinculan lo sucedido a la llegada del grupo Orlegi a Gijón, un hecho que podría haber acelerado los tiempos en la decisión de Elías.

Pachuca llega, según dicen, para "sumar" y su idea pasa por centrarse en la gestión deportiva para llevar al Oviedo a Primera División. Las intenciones de los aztecas, al menos de llegada, son las de mantener a los actuales responsables de la dirección deportiva que encabeza Tito Blanco, que seguirá en el club.

Pachuca no quiere perder el tiempo y pretende fichar grandes jugadores para dar un salto de calidad, aunque desde el grupo mexicano se insiste en que llegan para "sumar y aportar su granito de arena" al Oviedo que desde ayer ya tiene nuevo líder y nueva propiedad: Pachuca.

Las primeras declaraciones de Jesús Martínez en México tras convertirse en el nuevo dueño del Real Oviedo

"Vamos con responsabilidad", dice Jesús Martínez

"Nuestro grupo es diferente, para nosotros nuestro modelo es lo más importante y especial. Lo educativo, crear una universidad de fútbol en México, ver a tantos chicos trabajando en el grupo es una satisfacción, nosotros les damos esa preparación. Nuestro modelo va a seguir imponiéndose, para nosotros lo más importante es lo social, lo educativo y, posteriormente, lo deportivo y lo comercial. Es lo que nosotros vamos a aprender, ya que en la liga española están en otro nivel de estructura y negocio. Hay una gran competencia. Subir es dificilísimo, porque peleas con los que descienden, que tienen tres veces más de presupuesto, entonces es un reto importante, pero nosotros lo asumimos, como les he dicho a Arturo Elías y a Don Carlos (Slim). Vamos a ir con mucha responsabilidad social y mucha responsabilidad de dar resultados a la afición. Nosotros estamos para administrar porque los dueños son los aficionados, nos tiene que juzgar para que no nos salgamos de nuestro rumbo. Tengo mucha confianza. No vamos a tocar nada". "Desde hace dos años estábamos hablando con Arturo para tener esta sociedad no creas que es porque ahora la tuvo el Grupo Orlegi, lo puede confesar Arturo, hace un año no llegamos por una diferencia de X millones de euros. Carlos (Slim) es duro negociando y nosotros no podíamos quedar mal. Me da mucho gusto que el Grupo Orlegi, que ha trabajado bastante bien con su modelo, nuestro modelo es muy diferente, son dos modelos que han tenido éxito y me da mucho gusto ver a gente invertir en España y que Dios quiera que esas dos aficiones tengan esa ilusión de estar en Primera".