Las reacciones del oviedismo a la venta del club

Tras la venta del Oviedo por parte del Grupo Carso al Grupo Pachuca, también de origen mexicano, LA NUEVA ESPAÑA pulsó la opinión de representantes políticos, expresidentes, exjugadores y aficionados de la entidad azul. Casi todas las voces agradecen a Carso los servicios prestados, sobre todo en el aspecto económico, y confían en que el desembarco de Pachuca sirva para dar el empuje definitivo a la parcela deportiva. El deseo: el retorno a Primera.

El primero en abrir fuego fue Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, que espera que el cambio sea "bueno para el Oviedo", y está seguro de que el Grupo Pachuca quiere "lo mejor" para el club. Asimismo, quiso "agradecer el trabajo del Grupo Carso la anterior dirección del Oviedo"

Además de Canteli, se pronunció también Aida Nuño, directora de Deportes del Principado, en nombre del Gobierno de Asturias: "Esperamos que esta nueva etapa esté repleta de éxitos y de ilusión para el equipo, la ciudad y Asturias".

José Luis Costillas (Ciudadanos), concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, ve “positivamente” la compra del Oviedo y comparte el "entusiasmo" en torno a ella. Ana Taboada, portavoz del grupo Somos Oviedo, estima que será el "tiempo" el que dictaminará si se trata de una "buena o mala decisión".

Cristina Coto, portavoz de Vox, confía en que el Grupo Pachuca respete los "valores tradicionales del club", y opina que lo “esencial” es que “más allá de quienes sean los dirigentes” se mantenga el “compromiso” con el Real Oviedo. El grupo municipal del PSOE, se prefirió guardar silencio y no valorar el cambio de accionariado.

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, dice que la compra del equipo es una "buena noticia", ya que un grupo inversor puede constituir un "espacio de oportunidades", y pide "un voto de confianza" para los nuevos dueños. Paniceres alaba asimismo la gestión de Carso: “Salvaron al Oviedo y hay que valorarlo”. Toni Fidalgo, presidente del club en dos etapas (2007 y 2012-2013), dice que le "sorprende" el nuevo reparto accionarial (Carso se queda con un 20% de acciones), pero lo explica a través de la vinculación entre el grupo entrante y el saliente. "Estoy seguro de que han llegado a la mejor solución para el club", concluye Fidalgo, que valora positivamente el bagaje de los ya antiguos dueños porque dejan un Oviedo "saneado".

Eugenio Prieto, presidente entre 1988 y 2002 azul, anima a los nuevos dueños a ç2pensar en formar el equipo", y pide paciencia para valorarlos: "Hay que esperar"

Manolo Lafuente, presidente entre 2002 y 2005, critica la gestión de Carso: "A nivel deportivo no tuvieron ningún éxito, no invirtieron en la institución y no subieron al equipo". Con respecto a la compra del club por parte del Grupo Pachuca, opina que es "consecuencia" de la llegada de Orlegi al Sporting.

El extécnico azul Juan Antonio Anquela hace buen balance de los años de Carso. "La valoración es más que positiva, salvaron al Oviedo", expone el entrenador jienense, que no coincide con las críticas a la gestión deportiva: "No hubo estancamiento, el club crecía cada año".

Carlos, exdelantero del Oviedo que hizo una pretemporada con el Pachuca mexicano, elogia a los compradores. "Son gente de fútbol, entienden de esto, les gusta e hicieron grande al Pachuca", declara Muñoz, para quien se trata de una "buena operación". El también exfutbolista azul Armando Álvarez considera que se trata de una "inversión importante" para devolver al Oviedo "donde tiene que estar", al tiempo que critica la gestión deportiva en los años de Carso: "Plantearon muchas cosas que no se llevaron a cabo, no han conseguido mucho".

Viti, exportero del equipo carbayón, duda sobre si va a producirse un "cambio total" en la gestión del club. Sobre los años de Carso, su postura es ambivalente: "En lo económico el balance es positivo, pero de cara a la afición fue todo muy oscuro, el socio necesita más comunicación".

Nacho Suárez, líder del grupo de aficionados Symmachiarii, ve “bien” que se produzca un cambio de gestión en el club: "Carso hizo un buen trabajo económico, pero no profesionalizó más el Oviedo, faltaban aspiraciones y hubo un estancamiento a nivel deportivo"