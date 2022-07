Arturo Elías empezó diciéndolo así: "Mi familia y yo estamos locamente enamorados del Oviedo, no es fanfarronería". Y no lo pareció, porque al ya ex máximo accionista del Oviedo se le vio realmente emocionado en su despedida de la entidad tras nueve años como jefe de la nave. El azteca explicó su marcha basándose en tener la humildad de dar un paso al lado para que venga algo mejor. "Con tristeza, hay que tener la humildad de soltar para que las cosas vayan mejor", dijo al principio de su intervención.

"Aunque no me voy, me da mucha tristeza hacer esta operación. Soy un loco del Oviedo, como todos ustedes. Pero también me da mucha alegría porque lo estamos haciendo por el bien del club, de la afición y de la ciudad. Esa es la verdadera razón", recalcó el empresario. Pero la traca final de la emoción de Elías, que acabó entre lágrimas – "tranquilo", le tranquilizó Martínez– llegó al concluir el turno de preguntas. Entonces el propio azteca pidió la palabra para decir sus últimas frases como máximo accionista.

"Quiero agradecer a toda la gente con la que trabajé en Oviedo durante estos diez años. Jugadores, cuerpos técnicos, administración. Para mí fue una experiencia increíble. Pero sobre todo a la afición, que siempre nos recibió con los brazos abiertos y nos entregó a su corazón. Le decía ayer a mi hija que estaba muy triste, porque voy a extrañar todo esto. Ella me decía que cómo podía estar triste, que toda la familia vivió los momentos más increíbles de nuestras vidas en Oviedo. Nunca nos olvidaremos de los grandes momentos", aseguró.

"Nunca me olvidaré de la afición, que de repente en Twitter me criticaba muchísimo, pero que en Oviedo siempre me daba un abrazo o unas moscovitas o un regalo”, dijo Elías, que tras esa frase tuvo que parar de hablar. “Me cuesta mucho trabajo despedirme, pero no es un adiós. Yo y mi familia tenemos el color azul para siempre". Jesús Martínez le echó un capote: “Yo por eso no tengo Twitter, compa”. Luego habló en serio. "Estoy orgulloso de ser tu amigo y tu socio, y tú no te vas, estamos todos juntos", dijo Martínez, mientras Elías se secaba las lágrimas. Ambos despidieron a la vez el acto con una frase: "Hala Oviedo".