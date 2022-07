El Grupo Carso no quería irse del Oviedo sin dejar los deberes hechos. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Borja Sánchez aceptó la oferta de renovación que le ofreció el club azul y lo hizo horas antes de anunciar la venta al Grupo Pachuca, algo que el propio Arturo Elías se encargó de confirmar en la rueda de prensa de despedida. "Me quedo con este mérito: estamos muy cerca de la renovación con Borja. Hablé ayer con él, si se cierra esta negociación es mi último mérito", confesó el empresario mexicano a los medios de comunicación. Esta renovación estuvo supervisada por Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, que mostró su admiración por el atacante. "Jesús ve todos los partidos del Oviedo desde hace dos o tres años. Una de las primeras preguntas que me hizo fue si se quedaba Borja Sánchez. Ha rechazado ofertas importantes, faltan detalles, pero espero que se pueda cerrar esta misma semana", comunicó Arturo Elías, declaraciones que el nuevo mandatario oviedista confirmó: "Le dije: ‘no se puede ir ese jugador. Te lo encargo’".

Aunque Borja Sánchez contó con varias ofertas de Primera División, el mediapunta ovetense ha optado por quedarse en el conjunto azul. Su renovación supondrá una mejora importante de su contrato pero no se convertirá en uno de los mejores pagados de la plantilla, lo que pone de manifiesto que nunca se ha tratado de una cuestión puramente económica. Además, cuenta con la confianza de Bolo, que le aseguró que sería importante en sus planes y le prometió un papel más activo en el ataque.