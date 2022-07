Nuevos proyectos, ilusión, cambio de rumbo. Y, cómo no, derbis. La rivalidad con el Sporting fue un asunto a tratar en la puesta de largo del grupo Pachuca, que mantiene una fuerte rivalidad en México con Orlegi, propietario del Sporting. Una rivalidad que sin duda tendrá eco en Asturias. Elías fue el que abrió fuego, haciéndole saber en público a Martínez la importancia que tiene ganar al Sporting para satisfacer al oviedismo. "Si no me equivoco, de los últimos nueve partidos ganamos seis, empatados dos y perdimos uno muy dudoso. Ese partido sabe diferente”. Ese partido no se puede dejar ir nunca, es una final", dijo Elías. Martínez le tiró una pregunta en público: "Pero, ¿qué prefieres, ganar el derbi o el ascenso?". Elías no dudó: "Los dos".

Bromas al margen, Martínez sí se detuvo para hablar con calma de la rivalidad con Orlegi. "El nuestro es un proyecto completamente diferente al de Orlegi. Para nosotros son importantes los valores y el aspecto social y educativo. Nadie tiene una Universidad del Fútbol, estamos creando gente de bien, y para nosotros eso es fundamental. La competencia está dentro de la cancha, con los jugadores y el cuerpo técnico, nosotros somos las herramientas para poder llegar al éxito. La competencia está en la cancha, que es lo más importante. Orlegi y Pachuca van a traer cosas diferentes a la Liga y va a enriquecernos".