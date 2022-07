Pachuca llega al Oviedo para "ascender sin vender humo"

El Grupo Pachuca llega al Oviedo para rematar la faena. Para intentar llevar al club allí donde Carso no pudo: a Primera División. Pero el conglomerado de Jesús Martínez, contentísimo ayer al lado de su mano derecha y nuevo presidente azul, Martín Peláez, promete más cosas. "El reto es tener la ilusión de ir adelante y subir a Primera División. No voy a vender humo, pero quiero decir que en el Grupo Pachuca a todos los equipos los cogimos en Segunda y a todos los ascendimos. Lo que podemos ofrecer es trabajo, pasión y nuestro modelo”, prometió Jesús Martínez. Por tanto, el objetivo no es únicamente la meta, sino también mejorar en el camino.

Porque el cambio de propiedad gestado en el Oviedo y que ha sacudido al oviedismo tiene una explicación meridiana: el conglomerado de Carlos Slim considera que el club azul necesita un proyecto que ahora mismo no puede aportar. "Creo que el Oviedo necesitaba una estructura mucho más profesional de lo que yo le puedo ofrecer. No estamos metidos en el fútbol en México, ni en ningún otro país, y creo que un grupo (Pachuca) con grandes resultados era necesario en estos momentos", confesó Arturo Elías, ya ex máximo accionista del Oviedo, en una comparecencia conjunta ayer por la tarde junto a Jesús Martínez que marcó el pistoletazo de salida del nuevo rumbo del Oviedo.

Ambos, en habitaciones diferentes y desde México, comparecieron ante los medios asturianos en una rueda de prensa en el Tartiere con 35 periodistas aztecas acreditados para el evento. Hubo muchos detalles cuidados, quizá signo de los nuevos tiempos que correrán en el Oviedo. Elías, en su domicilio, con una camiseta del Oviedo, con estanterías detrás repletas de libros y una fotografía de su madre. Martínez, en un estudio con una larga mesa, de negro, cuello alto, como un presentador de televisión, y una pantalla detrás con un rótulo como lema: "Hala Oviedo". Y todo ello, aderezado con un vídeo del Oviedo y su afición. El objetivo era lucir oviedismo antes incluso de que se iniciase la charla.

Martínez y Elías, que mostraron una gran química personal y profesional, se lanzaron piropos y dieron las primeras pinceladas de lo que supondrá el desembarco en el Oviedo de Pachuca, que tendrá el 51 por ciento de las acciones. Aunque Elías seguirá, desde un segundo plano, "dando opinión si me dejan". Martínez se esforzó en dar un discurso continuista e insistió en que no habrá "grandes cambios de personas". Fue a más. “Somos los administradores, pero los aficionados son los dueños y a ellos nos debemos", indicó. “Necesitamos que Carso estuviese aquí con nosotros. El ingeniero Slim y toda su familia adora al Oviedo y eso era muy importante. Me encanta escuchar a Arturo porque conoce mucho el fútbol. Estoy impactado por la afición y por el gran equipo que has hecho con tu gente, de la capacidad. Vamos a sumar”, le dijo a Elías, al otro lado de la pantalla, que intervino en varias de sus respuestas.

Martínez, además, repitió varias veces que el Oviedo será a partir de ahora prioridad para su grupo empresarial. He ahí una diferencia con la etapa de Carso. "El Oviedo es una prioridad para el grupo, porque el equipo es de Primera División. Contamos con un gran equipo de trabajo y vamos a sumar", dijo el mexicano. "Pasión, integridad y trabajo", recalcó. El presidente de Pachuca también reveló que hace ya 10 años –Elías le corrigió la fecha– se activó la posibilidad de entrar en el Oviedo. Fue justo antes de la llegada de Carso. "Le dije a Arturo: ‘fíjate en el Oviedo’. Me dijeron que estaba loco, y que no lo desechase. A la hora me habló Arturo: ‘Compadre, mira cómo responde esta gente’ (en referencia a la respuesta que dio la afición). Diosito es grande, porque Don Carlos (Slim) y Arturo hicieron un trabajo bárbaro. Arturo siempre me dijo que entrase, pero es muy duro en la negociación y no tenía posibilidad. Quería agradecerle porque hubo muchas ofertas y ellos se fijaron en nuestro modelo y en nuestra experiencia en la industria del fútbol. Ahora tuvimos la fortuna de entrar y de tener al Oviedo en nuestras manos. Es alucinante el amor que se le tiene al club", recalcó.

También se paró para explicar su modelo, en el que, según dijo, tendrá importancia el aspecto social, formativo y también el fútbol femenino. Martínez, de hecho, hizo referencia al reciente fichaje de Jennifer Hermoso por el Pachuca, procedente del Barcelona, y también destacó el trabajo de Javier Tebas, presidente de La Liga y antaño "enemigo" azul".

"El modelo de Pachuca es muy simple y sencillo; como lo decía mi amigo Marcelo Bielsa, todo el que compre un equipo de fútbol lo primero que habla es de la rentabilidad del negocio y de los resultados en el campo. El modelo para nosotros es algo más importante, la cuestión social: van a ver una labor que hace el grupo, que es impresionante. El modelo es simple y sencillo. Este grupo empezó con 22 jugadores y con una familia y ahora tenemos 4.000 colaboradores. Hay más de mil futbolistas, a los que recibimos desde los diez años. Este es un modelo social, educativo, deportivo y económico. Somos el único club del mundo avalado por la FIFA para tener un hospital, que lo hice conjuntamente con Carlos Slim y Arturo Elías".

El nuevo presidente del Oviedo, Martín Peláez, llegará a la ciudad en las próximas horas y ayer tuvo un papel discreto en la presentación, en la que tomó la palabra para explicar la función que tendrá. “Llevo 25 años en el club Pachuca, todo lo que soy profesionalmente me lo han dado ellos. Tenemos mucha ilusión de hacer un gran equipo, haremos lo posible para ser lo más competitivos y estaremos en contacto con Tito y Bolo. También le agradezco su labor a Jorge Menéndez Vallina, el presidente, y a los consejeros. Ellos conocen el club”, aseguró el nuevo máximo mandatario, que llegará a la ciudad próximamente.

Elías, en el plano deportivo, aseguró que sería un "asesor" y repitió una y otra vez que la llegada de Pachuca es lo mejor para el Oviedo, aunque Carso seguirá presente. "A mí no me sacan del Oviedo si no es con los pies por delante, para mí era muy importante quedarnos como parte de los accionistas. Mi compadrito Jesús Martínez y todo su equipo van a hacer cosas increíbles en el Oviedo. Era un momento para hacer cambios importantes en nuestro querido club. No hay nadie mejor que el grupo Pachuca”. Y eso, Pachuca, ya es una realidad.