La venta del Oviedo, que lleva sobrevolando a la entidad desde hace al menos dos años, no se desbloqueó hasta que la familia Slim no lo vio del todo claro. Se trataba de no perder dinero, claro, pero también de dejar al club en buenas manos después de una etapa con mucho valor sentimental: prueba de ello la última visita de Arturo Elías y sus habituales baños de masas. A uno de los conglomerados más grandes del mundo no le valía cualquier oferta para dejar el Oviedo.

Prueba de ello es que el grupo Carso rechazó hasta cuatro ofertas en los últimos meses antes de aceptar la del grupo Pachuca, un conglomerado amigo. Arturo Elías recibió ofrecimientos, según dijo, que suponían un mayor pellizco para su bolsillo. También ofertas por la totalidad de las acciones. Pero Carso, que lleva invertidos en el Oviedo alrededor de 20 millones de euros, se decidió por Pachuca justo un año después de la última intentona que no fructificó. Elías lo explicó en la comparecencia mientras Jesús Martínez asentía. "Antes de la famosa broma de radio (antes de la llegada de Carso), Jesús me dijo que había la posibilidad de entrar al Oviedo. La historia es la que todos conocemos. Todos estos años hemos estado hablando sobre el Oviedo y la posibilidad de que Pachuca entrase. Nunca nos pusimos de acuerdo, pero en estas últimas tres semanas no sé qué pasó en el fútbol español, con fondos europeos y americanos interesados. Nos llegaron tres o cuatro ofertas diferentes, y le dije a Jesús Martínez que si tenía una le avisaría antes", reveló Elías, dejando clara de esta forma la prioridad que Carso le daba a Pachuca. "Tuvimos dos ofertas muy serias y más importantes que lo que acabamos cerrando: Jesús acabó pagando menos que los demás", indicó el yerno de Slim, que no dio cifras de la operación. "Lo más importante era que el Oviedo estuviese en buenas manos: no podía dejar el club en manos de un fondo que administra equipos de hockey en Canadá. Avisé a Jesús y en dos semanas empezamos a hablar y llegamos a un acuerdo. Fue la oferta que tuvo más sentido en mi corazón, no en lo económico. Cuando se lo dije al ingeniero Slim, me dijo: ‘no tengas duda, vamos a hacer lo mejor para el Oviedo. Y esto es lo mejor para el Oviedo’", recalcó. El mexicano indicó que "es una compraventa de acciones entre los dos grupos".