Tras pasar las primeras horas desde que se hiciese oficial una de las noticias más importantes del año para los aficionados oviedistas, el cambio de poderes dentro del club con la llegada del Grupo Pachuca y la pérdida de mandato del Grupo Carso, la sociedad azul sigue opinando sobre la entrada de nuevo capital en el club de la ciudad. El sentimiento que más se repite es el de la duda, ya que los nuevos propietarios no han comunicado sus planes de forma clara a la afición, pero todos tienen un cierto rayo de esperanza de cara al futuro, sobre todo a nivel deportivo. El sueño está claro, volver a Primera División.

"Que haya gente interesada en el Oviedo siempre es importante", comenta Nacho del Río, presidente de la Asociación de Comerciantes de Oviedo, que agradece al grupo Carso su labor dentro del club, ya que "hemos estados muy abajo y ahora empezamos a ver la luz al final del túnel". "Es importante que haya un grupo que traiga nuevas ideas, creo que puede ser bueno para todos y es una gran oportunidad", sentenció el empresario capitalino.

Por su parte Juan Carlos Ovejero, presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, dice que "siempre es bienvenida gente que quiera colaborar con la ciudad". El mandatario cree que este tipo de operaciones "es buena para todos, ya que genera movimiento en la ciudad que siempre es beneficioso", explica. "La llegada de un nuevo grupo inversor con deseo de apoyar al Oviedo en sus aspiraciones es una gran noticia para el club y sus aficionados", opina Ovejero, que bajo su punto de pista cree que "debemos agradecer al grupo Carso su compromiso y esfuerzo durante estos últimos años".

"Entiendo que los cambios nunca han de ser malo y si para intentar mejorar y conseguir metas y grandes logros", confiesa Sandra Sutil, presidenta de la asociación de comerciantes del Oviedo Antiguo, aunque cree que la ciudad no se va a ver afectada por este cambio. En cambio, tiene fe en que este movimiento "desperté la ilusión a los ovetenses, que así quieran conseguir objetivos más ambiciosos".

Ramiro Fernández, conocido por ser el encargado de los peinados de la Selección Española durante años, no se muestra sorprendido por este tipo de noticias ya que "estamos en un momento de cambio en todos los aspectos". "El grupo Carso ha hecho una labor extraordinaria en un momento crítico para el club. Si llegan a un buen entendimiento para el bien el Oviedo es un movimiento que veo fenomenal", explica el psicoesteta, consciente de la importancia que tiene tanto para el Oviedo como para Asturias tener un equipo en Primera División. "Es una ilusión, tanto para los aficionados como para los que no siguen al equipo. Esto ha sido un hito que ha llevado a Oviedo y al Oviedo a todos los diarios deportivos. Es un revulsivo para la ciudad, nos pone más en el mundo. Ahora toca estar expectante para ver que resultados se van dando", sentencia.

"Aparentemente es un cambio muy positivo. Es un grupo con experiencia a la hora de gestionar clubes deportivos y que haya puesta su ojo en Oviedo es una buena señal", indica Bernardo Gutiérrez, propietario de la tienda de ropa Viena. Bajo su punto de vista esta operación le "va a venir muy bien a todos", ya que pone a la ciudad en el escaparate puede atraer más público a la capital.

Javi Amieva, responsable de deportes en el Centro Asturiano de Oviedo, cree que este cambio puede servir para "seguir progresando y creciendo a todos los niveles, no solo en el plano deportivo". "Todo el trabajo previo encamina a que sean competitivos, solo espero y deseo que todo salga bien, espero que vengan con ilusión y ganas de hacer las cosas como se tienen que hacer", señala Amieva, que destaca la llegada de capital extranjero ante la imposibilidad de conseguir activos más cercanos. "Lo que sea invertir en el Oviedo para que pueda tener una situación más favorable es bueno. La ciudad va de la mano con el equipo, por lo que seguro que le beneficia", precisa.

"A nivel deportivo todo estaba un poco lastrado por el tope salarial y el concurso de acreedores, por lo que debemos agradecer al grupo Carso su labor, cogió un equipo en Segunda B y ahora acaban de pelear por el playoff, fue una bendición", opina David Martínez "Risi", directivo del Juventud Estadio. El ovetense no duda en mostrar su ilusión. "Todo lo que tocan lo convierten en oro, es una suerte que estén. A ver si traen éxitos deportivos", confiesa. Su única preocupación está en el precio de los abonos, ya que teme que tomen medidas como las del Grupo Orlegi en Gijón. "A ver si no hacen lo de los abonos, que no busquen el ascenso a costa de los aficionados. Todo lo que escuché de ellos es bueno, así que debemos darles una oportunidad", indica.