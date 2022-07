El Levante anunció ayer la llegada de Montiel, que finalmente no pudo repetir su cesión en el Oviedo por la negativa del Rayo Vallecano. "Me marcho con la espina de no haber conseguido el objetivo, pero con la conciencia tranquila por darlo todo en el campo", dijo el jugador. Por otro lado, el exjugador del Oviedo Christian Fernández jugará el año que viene en el Fuenlabrada, de Primera RFEF, tras acabar su ciclo en el club azul.