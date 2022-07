El Oviedo presentó esta mañana su nueva campaña de abonados, con varias novedades en los precios, con subidas y bajadas según la zona del campo tras un estudio realizado por el club del porcentaje de ocupación. Fernando Corral, consejero, fue el encargado de presentar las novedades junto a Manuel Paredes, presidente, y David Mata, gerente. Hay nuevos abonos: para peñistas y para residentes de fuera de Asturias. Además, se recuperan las líneas azules, después de la cancelación a raíz de la suspensión del chiringuito de las peñas en San Mateo.

En resumen: el Oviedo ha optado por subidas de precio, de 10 euros, en las zonas centrales del campo. Es decir, las más demandadas por la afición. Por ejemplo, un adulto en Lángara, que el curso pasado pagaba 350 euros, pagará ahora 360.

Por contra, un abono en el anillo azul oeste, que costaba 300, ahora pasa a 280. No obstante, hay descuentos por fidelidad de forma específica, por lo que pese a la subida general de precios, podría darse el caso de que un abonado pagase menos que el curso pasado. "Nos gustaría llegar a los 20.000 socios", dijo Corral, que dijo que no se podía hablar de "subida de precios", si no de ajuste.

Los precios completos pueden consultarse en esta información

A continuación, los nuevos abonos que se crean

NUEVAS CATEGORÍAS Y NOVEDADES EN LAS EXISTENTES

Abono peñista . Se crea un abono peñista para la tribuna Naranco en los precios planteados. Para hacerse abonado, el peñista deberá estar dado de alta en el listado oficial facilitado por las propias peñas oficiales a la entidad (deberá ser solicitado antes del 30 de septiembre). El resto de abonados mantendrán el precio de dicho fondo en función de su zona, con la bajada correspondiente dependiendo si es zona central o lateral.

será necesario un documento de empadronamiento de residencia fuera de Asturias, actualizado en el mes de julio de 2022. Si es abonado, se mantendrá su número de socio. Este abono no implica reserva de asiento. Su coste será de 80€ y permitirá la compra de una localidad por partido en el Tartiere por un precio de 10€. Abono familiar. Se mantiene el mínimo de tres miembros, y se mantiene el descuento para los menores de 18 años. Como novedad, se crea además una zona específica en Tribuna Buenavista donde los adultos de los abonos familiares pagarán 240€, siendo el coste del resto de miembros el correspondiente esa zona del estadio sin descuentos.



Los descuentos por fidelidad, según explicó el club, son los siguientes

- Sectorización por ubicaciones y precios. Se han revisado todas las zonas del estadio, y en detalle todas las categorías de cada una de ellas, con reajustes de precio en algunas categorías y zonas centrales de las tribunas principales, y rebajas en laterales, fondos y zonas de baja ocupación.

- Descuento por fidelidad*. Se aplicará un descuento del 5% a los abonados que acumulen más de 10 temporadas de manera ininterrumpida, y un 10% de descuento a aquellos que sumen más de 30 años de forma consecutiva. En este punto es importante señalar que durante la presente campaña está previsto que los órganos que rigen el control de la competición implanten de forma total o parcial el acceso al estadio por biometría para cualquiera o la totalidad de sus zonas. El hecho de implementar este sistema, permitirá introducir en el futuro propuestas de bonificación por asistencia.

*El descuento es compatible y acumulable con los beneficios de los abonados completos de la temporada 19/20.

*Todos los descuentos son aplicables a abonos emitidos antes del 14 de agosto. A partir del arranque de LaLiga 22/23 dejarán de estar activos.