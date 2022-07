El canterano del Oviedo Javi Cueto ya luce los colores del Atlético de Madrid. El gijonés, que llevaba en el club azul desde categoría cadete y el curso pasado fue el máximo goleador del Vetusta, fichó por el filial colchonero de Segunda RFEF hace semana y su marcha se hizo ayer oficial. La operación se ha cerrado como una cesión, para que así el Oviedo esquive el convenio de acreedores. El club azul percibirá unos 100.000 euros por Cueto, que terminaba contrato en 2023.

"Estoy muy feliz de estar en este club. Es una oportunidad buenísima para crecer tanto a nivel profesional como personal y tengo muchas ganas de empezar", dijo Javi Cueto en declaraciones a los medios oficiales del Atlético de Madrid.

