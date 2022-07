Borja Sánchez está a la espera de incorporase a los entrenamientos del Oviedo. El canterano, que el pasado sábado firmó su contrato y además fue la imagen de la campaña de abonados del club azul, todavía no se ejercita con el primer equipo porque el papeleo habitual no ha sido resuelto a tiempo.

El jugador ovetense espera poder regresar en los próximos días, pero no hay fecha concreta. De hecho, el anuncio oficial de su continuidad todavía no ha sido publicado por el club azul que sí confirmó su renovación con una fotografía en la que aparece Borja con la nueva equipación del Oviedo. En el club azul transmiten relativa tranquilidad, aunque lo esperado es que Borja ya se hubiese incorporado para así no perder más tiempo del necesario. De momento, el jugador se ejercita por su cuenta para llegar en una buena forma física, ya que se ha perdido dos semanas de pretemporada mientras se cerraba su renovación.