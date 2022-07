El Oviedo presentó esta mañana a Sergi Enrich, el flamante delantero que completa el ataque del conjunto carbayón. Enrich fue presentado por Tito Blanco, director deportivo. El menorquín firma por una temporada, aunque con opción a renovar otro año más en caso de ascenso a Primera División. Estas fueron las palabras del ariete.

Su llegada

"Quería agradecer el recibimiento que he tenido. Nos pusimos en contacto muy pronto, cuando el míster fichó por el Real Oviedo insistió en él fichaje. Tuvimos una buena temporada el año pasado y el día a día es muy importante. El año pasado conseguí volver a ilusionarme con el fútbol".

Los compañeros que ya conoce y la dupla que formó con Bastón

"Tengo varios compañeros, Calvo, Borja, Dani Calvo. He coincidido con ellos y tengo muy buenos recuerdos de todos ellos. Con Borja Bastón hicimos una temporada en el Eibar que pasará a la historia. He hablado tanto con él como con Tomeu Nadau. El recuerdo de aquella temporada es espectacular, esperamos dar alegría al equipo. No solo está Borja, también está Obeng, que es un jugadorazo. Tenemos que trabajar los tres y mirar para lo bueno del equipo".

¿Qué aportará Enrich?

"Vengo aquí a trabajar y a ayudar al club y al equipo a intentar hacer algo bonito, esa es la idea e intentaremos trabajar mucho, porque ya sabemos como es la Segunda División".

El curso pasado en la Ponferradina

"El año pasado hicimos una gran temporada, tampoco pudimos entrar en el play-off, pero me acuerdo muy bien del Oviedo. Era un rival duro de batir, ahora hay una base hecha, hay un grupo espectacular y eso puede hacernos fuertes".

Su estado físico

"Estoy bien, intentaré ponerme a tono rápido. El año pasado estuve mucho más tiempo sin poder entrenar con el grupo. Una semana, dos semanas, cogeré el ritmo cuanto ante. No soy de marcarme una cifra de goles, pero soy un trabajador y lo daré todo en el campo. Luego puede salirme bien o mal. Para mí es importante el trabajo, porque lo único que podemos hacer es luchar hasta el final".