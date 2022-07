Tito Blanco, director deportivo del Oviedo, valoró esta mañana la actualidad azul tras la presentación de Sergi Enrich. Blanco confirmó las negociaciones del club azul por Marcelo Flores, joven joya mexicana de 19 años que juega en el filial del Arsenal de medio ofensivo, como informaron medios mexicanos en las últimas horas. El presidente del Oviedo, Martín Peláez, habló del interés azul en su fichaje en unas declaraciones a ESPN. Tito habló también sobre el resto del mercado. Estas fueron sus declaraciones.

Borja Sánchez y Sergi Enrich

"Los dos estaban convencidos. Yo siempre les digo, mirad la plantilla, los compañeros que vais a tener. Eso es importante. Saber que tienes a Borja Bastón, a Obeng, a Borja...Hay una serie de jugadores a los que le apetece estar juntos. Tienen nivel, experiencia, y les apetece relacionarse. Me costó con Enrich, porque había equipos que le querían, pero el proyecto deportivo ha ido por delante. Ha tenido propuestas más altas en lo económico y lo deportivo está por delante".

¿Delantera cerrada?

"Vamos a estar abiertos por si sucede un imprevisto, pero si mañana se cerrase el mercado estaría contentísimo con los tres delanteros".

¿Marcelo Flores?

"Me baso en las palabras de nuestro presidente, estamos en negociaciones".

La llegada de Pachuca

"Estoy contento, es algo muy parecido. He conocido a Arturo Elías por videollamadas y he conocido al nuevo presidente y al propietario del Grupo Pachuca. Me parecen personas muy normales. Estamos quizás un poco más ilusionados. Son gente del fútbol, llevan treinta años en esto. Se nos abre un paraguas que para mí es más importante que el de antes. Porque tener visualización y control, de la Liga mexicana nos da la posibilidad de tener mejores jugadores en la plantilla. Nos han propuesto jugadores y los hemos analizado y si viene algún jugador es porque consideramos que nos pueden aportar".