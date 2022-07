Así es Marcelo Flores, nuevo jugador del Oviedo

El Real Oviedo ha fichado talento puro. Marcelo Flores no brilla por su físico, ya que mide 1,65, pero sobre el terreno de juego la cosa cambia. El mexicano es un jugador que destaca a simple vista. Su baja estatura le permite tener una agilidad y una capacidad de reacción que le permite ser un futbolista muy imprevisible y que puede aprovechar su estancia en Oviedo para revalorizarse y ser convocado con México en el Mundial de Qatar, selección con la que ya ha sido internacional absoluto. Aunque el jugador podría ser convocado también por Inglaterra (su madre es inglesa) o por Canadá (su país de nacimiento que lo intentó llevar a la última Cocacaf), el Tata Martino se ha adelantado a todos para convencer al talentoso mediapunta.

Marcelo Flores no es el sustituto de Brugman. El uruguayo es un corte de jugador muy diferente al del Arsenal, que no es un futbolista de contención o que deba estar dedicado al trabajo defensivo, porque se perderán todas sus virtudes. El gunner ha jugado en Inglaterra en las tres posiciones de la mediapunta, aunque lo normal es verlo pegado a banda izquierda o en el puesto de 10. Normalmente juega a pierna cambia, lo que le favorece a la hora de buscar su gran disparo. Sobre el papel llega para competir por un puesto con Borja Sánchez, aunque ambos puede coincidir sobre el campo.

El jugador azteca siempre tiene la portería en el punto de mira, algo que puede llegar a ser negativo porque puede pecar de «chupón». Aún así siempre merece la pena tener a Flores en el campo porque es un futbolista que hace que pasen cosas. Su golpeo, capacidad de desborde en el 1 vs 1 y velocidad le hacen un recurso letal en ataque. Aunque pueda parecerlo no es el típico extremo de antaño que busca salir por banda y hacer daño pegado a la cal, sino que el mexicano busca los espacios por dentro para desde ahí sacar su disparo.

Por todas estas cualidades Marcelo Flores no puede estar atado a un doble pivote defensivo. En el filial del Arsenal estaba liberado de esas tareas y de eso se ocupaba Charlie Patiño, jugador con orígenes gallegos que ya ha debutado con el primer equipo londinense.

«Prefiero jugar en una posición de número 10 o caído a la izquierda en un rol más libre. Me gusta tener el balón en los pies, estar aislado en la banda y regatear a un rival para poder entrar en situaciones de uno contra uno para marcar goles», contó el propio Marcelo Flores a The Athletic, un medio inglés. sobre su juego, describiéndose como «un jugador bastante flexible, no me importa jugar como 9 o en cualquier banda, incluso como 8».