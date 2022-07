Así fue el primer día de venta de abonos del Oviedo

La afición del Oviedo ha recuperado la ilusión: ayer se notó en el primer día de venta de los carnés. La buena actuación de la pasada temporada, la llegada de Bolo, las caras nuevas y, sobre todo, el desembarco del Grupo Pachuca parece haber devuelto la sonrisa a los seguidores azules, que ayer se congregaban a las puertas de la tienda del club para renovar su abono. Prueba de ello fue la cifra de carnets del primer día: 1.314.

El más madrugador fue Enrique Alonso, que a las nueve de la mañana ya estaba en la cola en la calle Caveda. "A ver si ascendemos. El proyecto de Pachuca me ilusiona mucho, es una potencia económica en México", confesó este oviedista antes de entrar a por su carnet. Para él, más allá de los fichajes, el movimiento clave ha sido la renovación de Borja Sánchez. "Ha sido fundamental. Pensaba que se iba a ir a Primera, pero se nota que es están haciendo las cosas bien", cuenta.

En un día como ayer no podía faltar gente enfundada en la camiseta del Oviedo. Fue el caso de Alejandro Álvarez, que además lucía el escudo de su club tatuado en el gemelo. "La llegada de Enrich me encanta. Además, creo que el fichaje de Marcelo Flores es muy acertado", opina el primer oviedista con la zamarra azul puesta. "Estoy viendo que Pachuca está haciendo las cosas muy bien. Los fichajes son muy buenos, estoy muy contento con ellos", explica este carbayón.

Juncal Blanco era la primera chica en la cola. Con la pandemia dejó de ser socia del Oviedo, aunque antes lo fue y desde que todo ha vuelto a la normalidad ha recuperado su abono. "Espero que este año entremos al playoff como mínimo. El director deportivo, Tito, está haciendo un muy buen mercado. No solo ficha jugadores de Segunda", indica Blanco, que muestra una confianza ciega en Bolo y en la nueva directiva.

Al día de estrenos se apuntaron hasta las mascotas. Fue el caso de "Luna", que junto a sus dueños Francisco García y Ana Isabel López también se pasó por la tienda del club. "Obviamente, la perrina también es del Oviedo", comenta García, que confía en entrar en playoff.

Hay aficionados que aún deben recuperarse antes del inicio de temporada. Samuel Otero se ha roto las fibras de su brazo izquierdo, aunque promete recuperarse antes del primer encuentro. "Si hace falta voy con la pierna rota", aventura. Todo esfuerzo sirve con tal de ver a Bolo, entrenador "que comulga más con el juego tradicional del Oviedo, no es un técnico tan defensivo como Ziganda", explica este ovetense. "El proyecto de este año me ilusiona mucho, me está gustando todo lo que están haciendo. Está todo mejor organizado, la delantera ha dado un paso adelante y se nota que el Grupo Pachuca quiere hacer las cosas bien", comenta este aficionado. Para él el fichaje más ilusionante es Marcelo Flores, al que le ve cualidades "para destacar mucho".

"Marcelo Flores se me parece mucho a Fabio Pinto, un jugador brasileño de la época de Eugenio", indica Ángel García. Es sus palabras se ve que ya es un veterano de guerra, pero aun así no pierde la fe. "Me ilusiona mucho lo que están haciendo, confío mucho en Bolo. Su apuesta de ataque y de fútbol directo me encanta", confiesa el fan azul, aunque mantiene los pies en el suelo. "Los fichajes son buenos pero eso hay que demostrarlo sobre el campo", sentencia con cautela.

La ilusión llega hasta los aficionados más pequeños. Adrián Fernández, de 10 años, sueña con ver a su Oviedo en Primera. Aunque le encantan los fichaje que está haciendo el club, el cambio de entrenador no le acaba de convencer. "Me gustaba más Ziganda, pero a ver qué hace Bolo. Lo que más me alegra es seguir viendo a Borja con el equipo", confiesa.