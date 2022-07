Tras unas semanas de espera Aceves ya ha hablado como nuevo jugador del Oviedo. El mexicano, primer fichaje de la etapa Pachuca, tuvo hoy su presentación en el Carlos Tartiere, donde lució por primera vez el que será su nuevo dorsal, el “17”. “Tengo mucha ilusión por venir a España. Vengo a aprender a un equipo muy bonito, a aportar y a ayudar para los objetivos del club”, afirma el lateral.

“Saber que gente de mi país ha llegado para representar al club te da cierta seguridad y confianza para venir”, comentó el azteca, que cree que este movimiento es parte del compromiso del Grupo Pachuca con el club y con los equipos que forman su conglomerado. El flamante fichaje azul confesó que ya tenía en la cabeza su desembarco en Europa. “Desde el principio la idea de venir a Europa era un reto muy importante para mí. Tengo que mejorar y tratar de dar el máximo para quedarme, y si es en el Oviedo, mejor”, dijo el mexicano, que ya ha hablado con Bolo, al que “le ilusionas las incorporaciones y tiene muchas ganas de empezar el trabajo para lograr nuestros objetivos y llevar su método de juego al campo”.

En la presentación también estuvo presento Tito, director deportivo azul, que afirmó que con Aceves la defensa ya está cerrada a no ser que haya algún imprevisto o una oportunidad para mejorar. “Todavía tengo tiempo para trabajar. Ahora mismo debemos ser ambiciosos y estar atentos al mercado. Estamos preparados para cualquier imprevisto. Por ahora estoy contento con cómo se ha planificado la plantilla”, declaró el directivo. Aunque tuvo que adaptarse a las opciones del mercado, Tito cuenta que “no he hecho nada que no tuviese preparado gracias al trabajo previo”. “Con Aceves hemos hecho algo que tiene sentido común. Al vivir un cambio de propiedad los nuevos dueños te proponen jugadores de sus clubes. Nosotros analizamos a esos jugadores y en ese análisis determinamos que hay dos jugadores que nos podrían ayudar. Uno de ellos es Aceves”, reconoció el Tito.

Tras las llegadas de Aceves, Marcelo Flores y Enrich, ahora es el turno del capítulo de salidas en el Oviedo. “Estamos atentos al fair play financiero, ya que estamos por encima, pero no de manera brutal. Esos son aspectos donde yo no tengo una fuerza importante”, comentó Tito, que ya ha comunicado a varios jugadores y a sus respectivos agentes que hay posibilidades de que les tengan que buscar una salida