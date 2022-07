Martín Peláez, clave en el fichaje de Jennifer Hermoso por el Pachuca, propietario del Real Oviedo

Pachuca amaneció ayer con un nombre marcado a fuego: el de Jennifer Hermoso. El fichaje de la jugadora madrileña por el Pachuca, a cuya presentación asistió LA NUEVA ESPAÑA, se ha convertido en todo un acontecimiento en la ciudad, prueba de la importancia que el propietario del Oviedo le da al fútbol femenino. El desarrollo del deporte para mujeres es de hecho uno de los retos de Pachuca en Oviedo. Mientras tanto, no se habla de otra cosa en la ciudad mexicana que de Hermoso, que fue recibida en el aeropuerto por cientos de hinchas. En Pachuca había una pancarta gigante: "Bienvenida, Jennifer". Hermoso, delantera, llega procedente del Barcelona con la vitola de ser una de las mejores jugadoras del planeta. Su fichaje, además, ha sido uno de los últimos servicios de Martín Peláez, nuevo presidente del Oviedo, al club mexicano. Él ha sido el principal responsable de su fichaje. "No me podía ir de aquí sin cerrar esta operación", confesó a sus cercanos. Peláez hizo de guía de Hermoso en sus primeras horas en la ciudad. La trasladó del hotel a la ciudad deportiva, donde conoció a sus nuevas compañeras. El presidente del Oviedo dio un discurso de bienvenida delante de toda la plantilla y Hermoso agradeció la confianza. Eso fue por la mañana. Más adelante, por la tarde, estaba prevista la presentación de Hermoso en el estadio de Pachuca, en el descanso del encuentro ante el Pumas de Dani Alves, recién fichado por los de Ciudad de México, que, no obstante, no estaba convocado.