El estadio de Pachuca, desde dentro: así se vive un partido en México

Para entender el concepto Pachuca hay que prestar especial atención al Estadio Hidalgo, hogar del equipo, un hervidero los días de partido. Es mucho más que un campo de fútbol: hay restaurantes, salas de juego de deporte, tiendas e incluso museos del club. Arturo Elías aparece en varias fotografías. Dentro caminan empleados por todas las esquinas y todo está perfectamente medido al detalle. Tiene capacidad para unos 30.000 aficionados: igual que el Tartiere. Pertenece al municipio y Pachuca lo utiliza mediante una cesión: igual que el Tartiere. Pero el concepto es completamente diferente. Mucho más evolucionado: lo de Pachuca es un combo de entretenimiento orientado al deporte.

Quien puso a andar la parte comercial del estadio fue precisamente Martín Peláez, que ahora cogerá las riendas del Oviedo en la ciudad como presidente y persona de máxima confianza de Jesús Martínez, propietario del Grupo Pachuca. Los nuevos propietarios del Oviedo quieren darle un impulso a la parte comercial: el plan es darle vida al Tartiere y conseguir algo similar a lo que se vive en Pachuca. Será difícil, admiten entre bambalinas, pero es el reto.

El club mexicano jugó contra Pumas (0-0) y LA NUEVA ESPAÑA pudo ser testigo junto a los propietarios del Oviedo de cómo se vive el fútbol a 9.000 kilómetros en el hogar predilecto del Grupo Pachuca. Se trata de un encuentro de mucha rivalidad. El partido era a las 19.00 del domingo y estaba marcado desde hace días por la espectacular presentación de Jennifer Hermoso, flamante fichaje del Pachuca, que siguió el encuentro en el palco junto a Jesús Martínez.

La jornada empezó mucho antes. A la hora de comer, el estadio y los aledaños ya eran un hervidero de gente. El restaurante del interior estaba a rebosar: no cabía un alfiler en las numerosas mesas. Precisamente ahí, en una gran mesa de un reservado, reunió Martínez a sus directivos, a sus familias, a varias jugadoras del Pachuca Femenino y a sus más cercanos para comer todos juntos antes del partido.

Por supuesto estaba Jennifer Hermoso, la mujer del día, acompañado de su representante, Edgar Merino.

El menú: platos mexicanos, pescado y buena carne, con Martínez, tipo empático y valorado en Pachuca, llevando la voz cantante y haciendo bromas a sus invitados.

Antes del partido, una tradición irrompible: acudir a la capilla que hay en el interior del estadio para una misa. Después, rumbo al palco. En el estadio de Pachuca todo el mundo conoce a Jesús Martínez. Los aficionados le piden fotos y él no niega ninguna. En la zona de los palcos está toda su familia: su mujer, Gabriela Murguía, acompañada de sus padres y sus hijos.

Se sirven bebidas y comida antes del partido. El estadio tiene mucho colorido y algo llama la atención por contraste al estadio del Oviedo: hay publicidad por casi todos los sitios. Jesús Martínez sigue el partido en el palco al lado de Armando, su hermano, que es el presidente del Pachuca. En una butaca debajo de ellos está Jennifer Hermoso. Martín Peláez sigue el encuentro de pie. La afición mexicana anima, pero no es excesivamente ruidosa.

El estadio luce media entrada, unos 14.000 espectadores. Suenan trompetas y hay muchas banderas. El fútbol mexicano es completamente diferente al europeo. Por momentos no hay táctica que valga: todos al ataque. Pachuca combina bien, y a lomos de un jovencísimo Luis Chaves mete miedo a Pumas. Le anulan un gol por fuera de juego gracias al VAR. En el palco, los hermanos Martínez son un manojo de nervios. El sufrimiento se palpa. Poco antes del descanso, todos los directivos bajan a pie de césped a acompañar a Jennifer Hermoso en su esperada presentación a bombo y platillo. La puesta en escena es espectacular: hay incluso fuegos artificiales. Hermoso se emociona viendo un vídeo en el que varias figuras de Pachuca, entre ellas Hugo Sánchez, le desean suerte.

El montaje del escenario, en pocos segundos en el descanso, impresiona. Luego comienza la segunda parte, que acabó igual que empezó: 0-0 y con Dani Alves, estrella de Pumas, ausente. Los equipos acaban con diez jugadores cada uno y el Pachuca sufre al final por una falta peligrosa. El empate supo a derrota porque los de Hidalgo fueron mejores. Y Jesús Martínez, tipo pasional, no está para nadie. Se va disparado, no le hace feos a los hinchas, aunque se muestra serio, y se sube a su coche rumbo a casa. Antes de abandonar le confiesa a un cercano: “Yo es que si pierde mi equipo no estoy bien”. Pues eso.