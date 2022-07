Lo que para muchos parecía un sueño hoy se ha hecho realidad. Marcelo Flores ya ha lucido la camiseta del Real Oviedo, con el “19” a la espalda, en su presentación como nuevo jugador azul. En el acto, donde estuvo acompañado por Tito Blanco y su padre, Ruben Flores, el mexicano se atrevió a responder todas las preguntas en castellano, a pesar de no ser su lengua dominante al ser nacido en Canadá y pasar toda su adolescencia en Inglaterra, y ya lanzó sus primeras palabras como futbolista carbayón.

“Estoy muy contento de estar aquí, me han recibido muy bien. Estoy listo para demostrar lo que soy, voy a trabajar miy fuerte por el equipo”, confesó el azteca en sala de prensa, que reconoció estar encantado con su nueva ciudad y con el ambiente que se respira en Oviedo. El mediapunta llega cedido del Arsenal, aunque Mikel Arteta, entrenador del conjunto inglés, no influyó en su decisión. “Me dijeron que si quería venir y acepté. Creo que la decisión fue la correcta por elegir este lindo club”, reconoció, avisando de que llega para trabajar duro, hacerlo lo mejor posible y demostrar todo lo que puede dar por la camiseta azul.

Marcelo Flores, que dice estar listo para debutar mañana en el amistoso ante el Burgos, intentó disipar las dudas sonre su adaptación, ya que “aunque el salto de jugar en el sub-23 a ir a un primer equipo es muy grande, todos los profesores del Arsenal me enseñaron mucho para estar preparado para este cambio”. "Entrenar con el primer equipo del Arsenal me da una experiencia que me puede ayudar mucho. Quiero cumplir las expectativas, estoy listo para integrarme”, comentó.

“Siempre es un sueño ir al Mundial, pero mi enfoque está en el club. Quiero jugar bien en el Oviedo, dar lo mejor de mi. Si se puede ir mejor, pero sino me quedaré en Oviedo jugando lo mejor que pueda”, añadió Flores sobre sus opciones de estar en Qatar. El mexicano internacional y podría estar entre las opciones del Tata Martino si su rendimiento como carbayón es el deseado.