“Estamos orgullosos de los logros de Pachuca, pero ahora hay que crecer en Oviedo”

Gabriela Murguía es la directora general del Grupo Pachuca y la rectora de la Universidad del Fútbol que tiene el conglomerado empresarial azteca, que es el propietario del Oviedo. Murguía es un elemento clave en el organigrama y probablemente la persona que mejor conoce a Jesús Martínez: es su mujer. Murguía recibe a LA NUEVA ESPAÑA y desgrana las claves del apartado social del Grupo Pachuca.

–¿Cómo conoció a Jesús Martínez?

–Yo nací en Ciudad de México y estudié Psicología. Jesús estudiaba con mi hermano en la Universidad y nos conocimos muy jóvenes. Nos casamos a los 24 años. Después surgió este proyecto de Pachuca y él me pidió que participase haciendo una labor social.

–¿Qué se encontró cuándo llegó?

–Cuando yo llegué aquí no había nada, ni oficinas. Entonces se hablaba del concepto de la Universidad del Fútbol y mi papel fue impulsarlo. Al principio iba y venía de Ciudad de México todos los días, pero hace diez años nos instalamos aquí, en Pachuca.

–¿Cómo fueron los primeros pasos de la Universidad?

–Tuvimos que trabajar con especialistas en el área del deporte, haciendo convenio con otras universidades. Por aquel entonces el Gobierno estatal hizo un convenio. Creamos un modelo empresarial, que eso lo hizo Jesús, y luego hicimos el educativo, que es el que se lleva a cabo en la Universidad del Fútbol.

–¿Es exportable?

–Se puede replicar en otro lugar, como por ejemplo ahora en Oviedo. Lo estamos haciendo ahora en León. Aquí el que llega sabe cómo funciona todo y sabe lo que tiene que hacer, solo hay que adaptarse a las circunstancias.

–¿Cómo es trabajar con su marido?

–A veces se hace duro, sobre todo cuando hay mucha presión. Vemos aspectos distintos. Él ve el negocio y yo el aspecto social. Hacemos un buen combo, cada uno aporta en lo suyo. A veces hay momentos difíciles, pero es normal. Hemos ido creciendo y montamos un equipo. En Pachuca todos estamos enlazados. Formamos a seres humanos, no solo a jugadores.

–Su hijo es presidente del León.

–Jesús siempre ha apostado por la familia, siempre. Para nosotros es muy importante. Mi hija Gabi está a cargo de la venta de la ropa deportiva y el diseño de Pachuca. Paulina, mi otra hija, está en el tema de alimentos. La familia está involucrada.

–¿Cómo es Jesús padre?

–Es muy inteligente, tiene una gran visión del negocio y se da cuenta de las cosas. Se adelanta a las situaciones que otro no ve. Cuando tiene muy claro lo que quiere… Siempre quiso ser un empresario exitoso y lo logró. Se rodea de personas inteligentes.

–¿Cómo es hacerse paso en la industria del fútbol siendo mujer?

–Ahora el fútbol femenino a nivel mundial genera mucho interés. En lo que respecta a mí persona, yo estoy aquí más como gestora. Me involucro más en ese tipo de cosas. Pero sí hubo un tiempo en el que tuve que abrirme paso, sobre todo con el lanzamiento de la Universidad. Al principio nos decían: "¿Qué tiene que ver la Universidad con el fútbol? ¿Qué importa si no aprueba matemáticas un niño que va a ser un crack?". Yo les decía que cómo no iba a importar. Al principio el concepto de la Universidad era mal visto, no se entendía entre la gente y en el propio club. Nos decían: "No vengáis con cuentos, si este niño juega bien al balón, listo". Eso ya está superado

–¿Cómo funciona el hospital?

–Es un hospital universitario. Hay rehabilitación, medicina del deporte, nutrición… También hay un área de ortopedia, para tratar especialmente las lesiones. El centro está abierto al público y también se realizan cirugías. El hospital ha ido creciendo, a él viene mucha gente, además de los futbolistas.

–¿La Universidad ha progresado mucho?

–Estamos en un punto clave. Esta Universidad ya ha sido reconocida y acreditada como cualquier centro de primer nivel. Ha ido creciendo mucho y madurando. Somos diferentes, porque estamos enfocados al deporte.

–¿Está orgullosa de lo logrado?

–Mucho. Cumplimos todos los objetivos, aunque todavía hay que crecer. Ahora podemos hacerlo en Oviedo, con la Universidad de allí. A ver cómo nos podemos vincular, porque es una gran oportunidad.

–La Universidad de Oviedo recibió bien su propuesta de colaboración.

–La contestación del rector que vi en LA NUEVA ESPAÑA me pareció muy buena. Me sentí con gusto de que nos van a recibir. Eso ayuda mucho, porque no siempre ocurre y a veces tienes que picar piedra. Poder hablar con ellos, con el Alcalde… Es importante. A través del Oviedo podemos ayudar mucho.

–¿Cómo se enteró de la compra del Oviedo?

–Jesús me mandó un wasap: "Tengo una noticia bomba". No me dijo nada hasta llegar a casa. Mi hijo solo me dijo: "Mamá, vas a poder viajar a España". Luego hablamos en persona. Entrar al Oviedo era una ilusión suya. Al principio no me lo creía y luego sentí ilusión y gusto.

–¿Qué espera de Oviedo?

–Nunca he estado, pero he investigado y la ciudad es muy bella. Tenemos muchas ganas de ir. Además, quiero hacer el Camino de Santiago.