Agasajo familiar en Pachuca: la crónica del viaje a México de LA NUEVA ESPAÑA

Y alguien dijo la frase una noche en la redacción, en pleno cierre: "¿Y si vamos a México?". Y fuimos. Fue un viaje improvisado, de un día para otro, de buscar billetes a la desesperada, de no saber ni en qué fechas ir y de no saber si sí o si no hasta el ultimísimo momento. Pero fuimos. LA NUEVA ESPAÑA se desplazó a Pachuca (México) para conocer de primera mano cómo funciona el conglomerado de Jesús Martínez, el nuevo propietario del Oviedo. 8.711 kilómetros de distancia para saber qué se cuece donde se toman las decisiones del club azul. El salto de continente, hay que admitirlo, no tuvo mucha preparación. Por no tener, no teníamos ni pasaporte en regla. Una llamada y una dosis de lloriqueo arregló ese trámite fundamental para cruzar el charco. El avión salió el viernes 22 de julio: Asturias-Madrid y Madrid-Ciudad de México.

En Santiago del Monte, ese mismo día, la expedición del Sporting ponía rumbo a Alicante. El vuelo fue con algo de retraso, suficiente tiempo en todo caso para subirse al avión destino al país azteca. En la aeronave la mayoría de los viajeros eran mexicanos. Oportunidad perfecta para ponerse al día con expertos en el país y preguntar por esto y por lo otro. "No salgas mucho por la noche, cuidado con los taxis, ve siempre acompañado", eran algunos de los consejos. Por delante, más de diez horas de vuelo. No se hizo especialmente largo. A las 18.35, hora mexicana, el avión aterrizó en la capital azteca. Salir del aeropuerto no fue nada fácil. Que si este papel, que si este otro, que si rellena este justificante. Justo antes de salir del control se debe explicar el motivo del viaje. "Informar del proceso de compra del Real Oviedo por parte del Grupo Pachuca". Con eso bastó. "¿El Oviedo? Claro, el que era de Carlos Slim". A la salida del control nos esperaban empleados de Pachuca. Amabilidad y resolución. Antes de poner rumbo a la ciudad, una gestión clave: un chip para el móvil. Luego, rumbo a Pachuca, alrededor de una hora y media por carretera en medio del caos circulatorio de Ciudad de México. El sábado 23 amaneció pronto para conocer la ciudad deportiva de Pachuca. En uno de los campos de entrenamiento está Gabriela Murguía, directora general y esposa de Jesús, acompañada, entre otros, por Carlos Trucco, exjugador de Pachuca. Murguía enseña los campos y nos lleva hasta su despacho. Una sala ordenada y limpia, con un proyector, un ordenador y una larga mesa. Tiene dos puertas. Una de ellas se abre y se escucha una voz: “¡Hooombre!, ya vinieron desde España”. Es Jesús Martínez, el dueño del Oviedo, que tiene el despacho pegado al de su mujer. Martínez, que saluda a todos los empleados, se para con los niños, pregunta a los jugadores que ve y no suelta la camiseta del Oviedo, nos enseña las espectaculares instalaciones. Podría hacerlo una y mil veces, porque adora lo que ha construido. Se le ve orgulloso de lo logrado en Pachuca y con el reto de instaurarlo en Oviedo. Será difícil, pero es la misión. Martínez va siempre con gafas de sol graduadas, tiene astigmatismo y miopía. Hace un aparte para agasajar a LA NUEVA ESPAÑA con un obsequio especial: una camiseta de Pachuca. La educación y la atención al forastero es una regla no escrita que se sigue a rajatabla. A mitad de la visita aparece Martín Peláez, presidente del Oviedo, también con su camiseta azul. Peláez, un tipo alto, que suele vestir con abrigo aunque sea verano y que luce un excelente moreno, está inmerso en un proceso de cambio de vida total. Se irá a vivir a Oviedo tras media vida en Pachuca. Su familia, esencial para él, le apoya en todo. Tras la visita, Martínez se sienta en su despacho y da la primera entrevista como dueño del Oviedo. Por la tarde hace lo propio Martín Peláez. El trato al visitante de los nuevos dueños es inmejorable y cercano, pendientes de cualquier problema que se pueda producir, y que de hecho se produce, como cuando el banco bloqueó la tarjeta de crédito sin previo aviso y sin solución posible. En Pachuca y con lo puesto, pero con ganas de contar lo que pasa. Para los dueños del Oviedo la familia es fundamental. No se entiende el Grupo Pachuca sin la familia Martínez o sin la familia Peláez. Estos últimos rebuscan en internet y preguntan y repreguntan por zonas de Oviedo. Están ilusionados, aunque la mudanza será lenta. La ciudad de Pachuca es extremadamente tranquila: apenas pasa nada. Tiene muchos centros comerciales, pocos edificios y destaca por su seguridad. Por eso no hay problema en pasear por las calles, ni aunque sea de noche rumbo al hotel. El domingo 24 es un día especial para Pachuca: Jennifer Hermoso, la futbolista, ha llegado a la ciudad por su fichaje. Martín Peláez la va a buscar a su hotel, el mismo en el que se alojaba LA NUEVA ESPAÑA, bien pronto, a las diez de la mañana. Le enseña las instalaciones y le presenta a la plantilla. Luego, vuelta a descansar. Antes, parada en el centro comercial: un chip para el móvil de Hermoso y también un adaptador, que acaba encontrando tras mucho trabajo. La tarde empieza pronto. El Pachuca juega contra Pumas y Jesús Martínez organiza una comida en el restaurante del estadio. Minutos antes del encuentro, Martínez habla en un vídeo para la afición del Oviedo desde la piscina de su casa. Está nervioso como un niño, deseando subirse al avión. Luego, en la comida, hay muchas bromas, picante, confesiones, compadreo y un deseo: que suba el Oviedo y que Pachuca quede campeón. Varios conocidísimos comentaristas mexicanos de la Fox departen con Martínez y hablan mucho del Oviedo, de este jugador y de aquel y de la buena pinta del proyecto. Planean hacer una visita pronto. Preguntan dónde se puede comer una buena fabada en Asturias. Toman nota. Los de Hidalgo no vencen, empatan, y el resultado sabe a derrota. Por eso no hay fiesta tras el partido, aunque Jesús no rehúye ninguna foto ni un autógrafo a todos los hinchas que se lo piden. La expedición torna a su fin el lunes, con un día muy tranquilo y soleado en la ciudad y mucho que escribir. Pachuca se despide con un abrazo y un apretón de manos. Solo por unos pocos días, ya que los nuevos propietarios ya estaban preparando el viaje a Oviedo. Serán otros 8.711 kilómetros y, por supuesto, otras muchas historias que contar.