Jimmy: "No nos preocupa en absoluto no haber metido gol de momento"

Jimmy Suárez fue el encargado de poner voz a la plantilla del Real Oviedo en el acto de entrega de los vehículos oficiales a la primera plantilla del equipo carbayón. El centrocampista, de 25 años, considera que el equipo "va bien, cogiendo sensaciones" en lo que se lleva consumido de pretemporada. Además, el canterano quiso valorar la "cercanía del míster", lo que le inspira "mucha confianza" a la hora de afrontar una nueva campaña en el primer equipo tras la marcha del Cuco Ziganda, el primer entrenador que apostó por él.

Otra de las cuestiones abordadas ayer por Jimmy fue la aclimatación de las nuevas incorporaciones, que a su parecer "se han adaptado muy rápido", y que "aparte de lo que suman en el campo, son grandes personas". Para el ovetense, "formar un gran grupo en el vestuario es muy importante para que las cosas vayan bien en el campo; lo hace todo más fácil, como se vio el año pasado".

Jimmy también repasó uno de los asuntos más candentes del verano oviedista, resuelto con final feliz: la renovación de Borja Sánchez tras las dudas que surgieron sobre la continuidad en el club del "10", con quien viene compartiendo centro del campo durante las últimas temporadas. "Es una alegría inmensa que (Borja) siga: tener a jugadores como él, tanto por lo buena persona que es como por su calidad futbolística, es una maravilla", expuso Jimmy, que confesó haber estado "todo el verano pendiente del móvil", esperando noticias sobre la continuidad de su compañero.

La línea medular, precisamente, es la que menos variaciones ha sufrido con respecto al pasado curso. "Ya nos conocemos desde hace tiempo, tenemos muchos movimientos automatizados y una gran relación entre todos", comentó al respecto el jugador ovetense, que está "seguro de que juegue quien juegue va a aportar lo máximo".

En los tres partidos de preparación que ha disputado el Real Oviedo, los azules no han logrado anotar ni un solo tanto: empate a cero contra el Racing de Ferrol, idéntico resultado frente al Eibar y derrota por 1-0 a manos del Burgos en el último amistoso, disputado en Villaviciosa. En opinión de Jimmy, la carencia de gol en estos encuentros preparatorios veraniegos no es un asunto acuciante. "No nos preocupa en absoluto no haber marcado hasta ahora: sabemos que el gol va a llegar porque estamos generando ocasiones", sentenció el centrocampista, que incide en la irrelevancia del marcador en los amistosos: "Lo importante no es el resultado, sino ir mejorando como equipo y coger fuelle en las piernas para afrontar con garantías la temporada".

Entrenamiento en El Requexón para preparar el duelo contra el Alavés. Los jugadores de Bolo acudieron ayer a la ciudad deportiva para una sesión de recuperación tras el duelo contra el Burgos. En la mañana de hoy se ejercitarán a partir de las 10 horas, con la vista puesta en continuar afianzando conceptos y cargando las piernas antes del amistoso frente al Deportivo Alavés. El encuentro tendrá lugar mañana, a partir de las 18 horas, en el estadio Galizano, sito en Rimbamontán al Mar (Cantabria).

La cita ante el equipo vitoriano precede al último choque preparatorio para los carbayones. Será un duelo asturiano ante el Real Avilés, el próximo miércoles a las 19.30 horas en el Ramón Suárez Puerta de Avilés.

