Ni un oviedista sin su abono: "La gente está muy contenta"

Entusiasmo en el oviedismo con la campaña de abonados de cara a la campaña 2022-2023 que arrancará el lunes 15 de agosto con la vista de los de Bolo al Andorra de Piqué (17.30 horas). Más de seis mil hinchas azules han renovado ya su carnet para la nueva temporada en apenas ocho días. El desembarco del Grupo Pachuca, inclusión de medidas como el descuento de fidelidad, el ajuste de precios según el sector o el impulso de un abono peñista para la tribuna Naranco han fomentado un ritmo de fidelización superior al esperado

El periodo exclusivo de renovación de abonos se extenderá hasta el 9 de agosto, fecha a partir de la cual se podrán dar de alta nuevos abonados. LA NUEVA ESPAÑA acudió al Carlos Tartiere para pulsar de primera mano el estado de entusiasmo del oviedismo.

Numerosos aficionados hacen hincapié al retirar su carnet en las facilidades dispuestas por el club en esta campaña de abonados. Pocos casos tan representativos como el de Carolina González y su marido, José Manuel Martínez. El matrimonio, cuyas dos hijas pequeñas también son abonadas azules, vincula la renovación de sus carnets con el ajuste de precios propuesto por el club. "Podemos seguir siendo socios gracias a que este año es más barato", confiesa Carolina, ya una veterana oviedista: ésta será su vigésima temporada abonada, por las 27 que acumula su marido.

El Tartiere fue testigo de algunas de las primeras citas de Mari Feli López con Roberto Barreiro. Veinte años después, siguen manteniendo viva la llama del oviedismo. "Empezamos a venir siendo novios, fíjate cómo hemos cambiado nosotros... y el equipo", comenta Mari Feli con un deje nostálgico. Roberto está seguro de que los descuentos "animan a abonarse a la gente". El matrimonio muestra predilección por los delanteros: a él le gusta Sergi Enrich y a ella, Borja Bastón.

Más de 6.000 oviedistas han renovado su abono en tan solo ocho días

Marcos Sánchez lleva 25 años abonado al Real Oviedo. Este comercial de 50 años presume de no haber abandonado al equipo en los tiempos de barbecho. "¡Por supuesto que seguí en los años duros!", asegura con orgullo. Marcos, oviedista de solera, juzga con conocimiento de causa la campaña de abonados propuesta por el club: "Es una de las mejores en años, y se nota: la gente está muy contenta".

José Luis Arias es uno de los beneficiarios del abono familiar. Acude a las oficinas del Tartiere junto a su mujer, Martina Casanova; su suegra, Juana Villa; y su hija, Eva. José Luis va a cumplir sus particulares bodas de plata con el Oviedo: cumple esta temporada 25 años como socio. "Me gusta muchísimo esta campaña de abonados", asegura este metalúrgico de 47 años. José Luis fundamenta su elogio en la discriminación de precio según el sector del campo elegido: "Es lógico".

La tercera generación de oviedistas tira de refranero para contener la euforia: "No se puede comer el gocho antes de cazarlo", responde Basilio Díaz, jubilado de 73 años, cuando se le inquiere acerca de las expectativas de cara a la nueva temporada.

El ajuste de precios, lo más elogiado por la hinchada

Manuel Álvarez e Irene Cándano, de 71 y 66 años respectivamente, destilan optimismo. En especial Irene, convencida de los éxitos que aguardan al Oviedo: "¡Vamos a subir a Primera!". El entusiasmo de su Manuel tiene mote y lentes: Bolo. "El nuevo entrenador juega al ataque y eso me gusta mucho".

Manuel Antonio García, a sus 76 años, lleva siendo socio sin interrupción desde 2008, aunque ya lo fue en su niñez. Su obsesión es que el Tartiere sea una caldera: "Soy azul, y los azules tenemos que vernos en el estadio", afirma convencido este jubilado, que dice "disfrutar como un niño" con su "Oviedín". Por su parte, Marcos Rodríguez, como buena parte de los encuestados, está ilusionado como la llegada del Grupo Pachuca: "Van a profesionalizar el club y a darnos el último empujoncito para llegar más lejos".

Borja Sánchez, el niño de los ojos del oviedismo

La afición azul también ilusionada, además de por Pachuca y las mejoras en las condiciones de los abonos, por la continuidad de Borja Sánchez. El oviedismo bebe los vientos por el canterano, y valora que rechazase ofertas de Primera División para continuar en el Tartiere.

David Rodríguez acude a renovar su abono junto a su hijo David, de seis años. "Vi a Borja antes de renovar, y le dije que se tenía que quedar. Me dijo que estaba en ello... y no me mintió", relata con una sonrisa.

José Luis Arias, en su vigesimoquinta temporada como socio, comparte el entusiasmo de David por el mediocentro. "¡La renovación de Borja es lo que más feliz me ha hecho del verano!", exclama entusiasta este sierense de 47 años.

Sin embargo, la adoración por Borja no es unánime. Nicolás López, abonado desde 2002, es la voz discordante. «No quería que siguiese Borja», expone con crudeza: "Es muy intermitente".