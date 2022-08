Ángel Montoro está viviendo unas horas frenéticas. Tras ser anunciado como nuevo jugador del Oviedo a las 10 de la mañana, el valenciano ha tenido ya su presentación con la que será su nueva camiseta para la temporada que empieza en dos semanas. Aunque acaba de llegar, el club carbayón ya contactó con él al inicio del mercado. “A principios de julio, mi agente me comentó el interés del Oviedo, aunque es cierto que había otros clubes interesados. Al final decidí llegar aquí porque para mí, la ilusión es algo muy importante y he visto mucha ambición y ganas de hacer muchas cosas por parte de todos” contó el mediocentro sobre las negociaciones, que confesó vivir con cierta incertidumbre esta situación, ya que no estaba acostumbrado a ser un jugador libre. “Espero demostrar toda la confianza que tuvo el club en mi sobre el campo”, confesó.

“Escogí el proyecto del Oviedo principalmente porque he venido mucho a jugar aquí. He disfrutado del Carlos Tartiere como rival, he visto que tiene una masa social increíble, y creo que jugar aquí como local tiene que ser maravilloso”, comentó Montoro sobre su elección. Aunque aún no esta disponible para Bolo, el valenciano ya ha estado hablado con los preparadores para poco a poco entrar en dinámica de trabajo. “Por mí espero estar mañana disponible “, bromeaba. El nuevo fichaje azul se mostró cauteloso con las metas del club. “El objetivo es ganar la jornada 1. Luego, la jornada 2. Y así sucesivamente. Tenemos que tener ambición pero con tranquilidad”, afirmó.