El central del Oviedo Dani Calvo recibió esta mañana en el Carlos Tartiere el premio Alsa de la temporada pasada. El zaguero fue el que más kilómetros acumuló la pasada temporada, 364,1 en todo el curso. El aragonés mostró sus sensaciones de cara a la presente temporada.

La plantilla.

“Con la base que se ha conservado, y unos retoques, se ve un equipo competitivo, con hambre, con ganas de hacer cosas importantes. Por lo menos repetir en puntos lo del año pasado. La gente nueva se ha adaptado muy bien. Somos un gran grupo. Ahora, a terminar bien la pretemporada y afrontar la primera jornada con el mayor número de jugadores”.

Capitán.

“No supone presión, sino un orgullo. Es un compromiso también, una responsabilidad por lo que significa este club. Trataré de representar al Oviedo lo mejor posible en cualquier tiempo”.

Perspectiva.

“Contento con la confianza el año pasado, y tuve una regularidad que para un defensa es vital. Ya estoy centrado en este, quiere repetir o mejorarlo”.

Bolo.

“Fenomenal. Se ha adaptado al grupo, a los jugadores, Estamos muy contentos con su forma de gestionar, la libertad que nos da. Estamos todos muy cómodos”.

Los otros centrales.

“Con Costas jugué la temporada casi todos los partidos, mostramos una compenetración muy buena, te entiendes con miradas. Con Tarín también he jugado y me he entendido bien. Luengo es un central sólido, sin errores, no se complica. He estado cómodo con él en pretemporada. No hemos concedido casi ocasiones”.

Futuro inmediato.

“Tengo otro año de contrato y solo pienso en hacer una gran temporada en el Oviedo. El año pasado nos quedó un sabor de boca amargo y este año queremos que acabe mejor. Es un año ilusionante el que nos queda”.

Año ilusionante.

“El año pasado recuerdo que en la rueda de prensa de presentación dije que venía a un proyecto de ilusión y este año también lo piesno. Si aunamos todos fuerzas será seguro un gran año”.