Chani bendice a Pachuca: el emotivo encuentro entre el socio número 1 y el nuevo dueño del Oviedo

Fue un talentoso interior derecho, de los de antes, de los que miraban hacia adelante sin titubeos, y destacó en el filial de Oviedo. Le faltó ese último paso tan complicado para llegar al primer equipo y decidió pasarse a la grada. Y de eso, de su rol como aficionado, hace ya algún tiempo. Tanto, que nadie colecciona tantos años de oviedismo como él. Juan Serrano, Chani, tiene 98 años y es socio desde 1940. El número 1, el más antiguo del Oviedo. "No, no, desde antes", se apresura él a matizar enérgico. "Lo que pasa que antes de 1940 no había registros de socios, y por eso sale esa fecha en el carnet". La fidelidad a su Oviedo, queda claro, es para él un motivo de orgullo.

Relacionadas El Grupo Pachuca toma las riendas del Oviedo entre aplausos y con el primer triunfo