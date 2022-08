Jon Pérez Bolo puso fin a la pretemporada con el análisis del empate cosechado en Santander (0-0), en un duelo en el que su equipo dominó al Racing pero sin suerte en el remate.

El partido.

“Lo que más me ha gustado son los primeros 25 minutos. Luego, hubo fases en las que dominaron ellos y otras en las que nos impusimos. Pero para hacer gol necesitamos muchísimo más. Ahora empieza el baile, con tres puntos en juego y hay que hacer más oportunidades, más llegadas y más gol. Sumando de uno en uno es difícil”.

El once.

“Hemos trabajado con diferentes sistemas y jugadores, pero en el once titular había jugadores llamados a ser titulares pero quedan muchas sesiones de trabajo”.

Expectativas

“Nuestras ganas son llegar al primer día de la mejor forma posible e intentar ganarlo. Será una temporada larga. Hay que tener humildad y ambición. No me gusta mirar lo que va a psar en diciembre, me gusta vivir el presente: hay que ir a por el Andorra. Será difícil, pero debemos mostrar ambición”.

Pólvora.

“Nos ha faltado gol en pretemporada. Tenemos que llegar más, más centros, más gente en el área… Tenemos gente que va bien de cabeza. No estamos consiguiendo rematar. Y hay que hacerlo”.

La plantilla

“Tiene que haber alguna salida y, seguramente, alguna incorporación. El club está trabajando para que así sea, queda mucho mercado y hay que estar atento a todo”.

Lesionados.

“Costas y Miguelón han tenido percances, hay que esperar para valorarlo. A Montoro le sacan muchas sesiones de entrenamiento y debemos trabajar fuerte con él, pero sin precipitarnos”.