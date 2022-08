El último retoque en el medio: el Oviedo aprieta por Koba y Ziganda y Michu quieren a Javi Mier

Y estas pasan por renovarle para, a continuación, buscarle un destino en el que tenga la opción de contar con más protagonismo. El Oviedo ya ha puesto la primera oferta sobre la mesa: se trata de una renovación a largo plazo, para extender la vinculación hasta 2025 o 2026. Quedan detalles por limar, pero las partes están de acuerdo. Bolo tiene a Mier como el quinto pivote en su orden de preferencia y la posible llegada de otro centrocampista le dejaría en un rol residual. Por eso, lo mejor es buscar otro destino en el que seguir creciendo.

Mier cuenta con pretendientes en Segunda. Al menos tres conjuntos han preguntado por su situación. En dos de los casos, el interés viene por viejos conocidos: Michu le quiere para el Burgos y Ziganda le reclama para el Huesca. Los dos equipos, además de por lo menos otro más, ya han mostrado su interés por contar con él.

El Burgos parece mejor situado para lograr la cesión por una cuestión contractual: el Huesca no tiene en estos momentos fichas libres para poder inscribir a Mier. Debería soltar lastre primero para poder incorporarle. La insistencia de Ziganda en la operación, sin embargo, le mantiene en la puja.

El Cuco siempre confío en el canterano azul en su etapa en el Oviedo. Con el navarro en el banquillo, Mier sumó 51 partidos en las dos últimas temporadas. Ziganda siempre valoró su predisposición y polivalencia para encontrarle hueco en sus planes, tanto en el centro del campo como de segundo punta. Cuando le respetaron las lesiones, Mier rindió a un nivel notable con Ziganda.

Ahora, su rol ha cambiado. Bolo ha asignado los papeles y el del canterano parece, a priori, secundario. Luismi y Jimmy se disputarían el puesto de pivote de corte más defensivo. Montoro está llamado, siempre que acompañe la salud, a hacer de medio imaginativo, tomando el testigo de Brugman. Mientras alcanza ese status, el técnico ha reinventado a Rama con un perfil creativo. Y, de cerrarse la llegada de Koba, Bolo contaría con un medio de condiciones diferentes a las que encuentra en su plantilla. En la asignación de roles, Javi Mier queda fuera de foco.

De ahí que la mejor solución sea una salida. Michu es el que encabeza el interés del Burgos por contar con el ovetense. El director deportivo de los de El Plantío busca un centrocampista que colme los deseos de Calero y Mier encaja a la perfección en sus planes. El Burgos sí tiene fichas libres, por lo que no tendría problemas en incorporarle. En todo caso, el deseo del futbolista es el de cerrar primero la renovación de su contrato con el Oviedo y decidir después qué destino se amolda mejor a sus necesidades.

Antes, el Oviedo espera concretar la llegada de otro centrocampista, que cerraría por completo la remodelación del centro del campo. Koba Koindredi, promesa del Valencia de 20 años, es el deseado, como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Ha sido Bolo el que ha insistido de forma especial en su incorporación y Pachuca, con Jesús Martínez a la cabeza, se ha esforzado en intentar el último esfuerzo: la ampliación de capital, que cubrirá los 3,7 millones de euros, serviría para inscribir a los fichajes ya realizados y para afrontar otra llegada.

El problema con Koba es que el futbolista tiene un caché alto para Segunda, tras su renovación la temporada pasada hasta 2025. Cuenta, además, con más propuestas de Segunda sobre la mesa. Hay competencia por un futbolista al que el Valencia busca los minutos que presumiblemente no tendrá con Gattuso.

Liberar sueldos.

La idea es que las salidas ayuden a encajar las piezas del tope salarial. Ya sucedió con Jirka, que no entraba en los planes del entrenador y acabó rescindiendo su vinculación con el Oviedo antes de comprometerse con el Viktoria Plzen checo. Ahora, la dirección deportiva espera lograr algo más de aire. La salida de Javi Mier, no obstante, no supondría un gran alivio ya que tiene un salario discreto y, además, al emplear la fórmula de un préstamo el Oviedo podría tener que asumir parte de su ficha.

La otra opción para ahorrar es llegar a un acuerdo con Jorge Mier para separar sus caminos. La lesión de Miguelón, además de las molestias de Pomares, sin embargo, mantiene al gemelo a las órdenes de Bolo y entrará previsiblemente en la convocatoria para el estreno ante el Andorra.