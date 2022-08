Debut agridulce el que experimentó el mexicano Alonso Aceves, el único fichaje que formó parte del once inicial. Dejó buenas sensaciones, pero el resultado no le permitió disfrutar de su primer día con la camiseta del Oviedo. "Venía con una ilusión evidente por cómo me está tratando la afición, y la mejor forma de agradecerlo es ganado. Pero no lo conseguimos, hay que seguir peleando", indicó al lateral al final del partido. El azteca destacó que "la sensación en el Tartiere es excelente, me he sentido acogido desde el primer día, por la gente, por los compañeros y el club. A veces no tienes aire y la gente te ayuda a seguir corriendo".