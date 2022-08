Jon Pérez Bolo mostró su satisfacción por el triunfo ante el Leganés, el primero de la temporada

El triunfo.

“Es una victoria importante y necesaria por el tropiezo del primer partido, porque se generaron algunas dudas. El ejemplo era la segunda parte y hoy hemos competido muy bien. Nos queda muchísimo, sobre todo el toma de decisiones, hay que decidir mejor. Construir con tres puntos es más gratificante y más fácil. Hay que disfrutarlo. Ni antes éramos un desastre ni ahora vamos a subir a Primera. Si el Tartiere muestra la imagen de estos dos partidos, con la gente animando, será más fácil para todos. Hay que seguir tirando para adelante, pero son solo tres puntos. Hay que mejorar”.

Las bajas.

“Eran ausencias importantes, pero lo gestionamos de forma positiva. La negatividad solo te da problemas. Hay que buscar soluciones. Hoy hemos competido muy bien, hemos dado un paso adelante. No son lesiones grandes pero no estamos teniendo suerte. Hay que juntarse, ir a muerte, así llegan los resultados”.

Bretones y Javi Mier.

“Bretones ha hecho muy buena pretemporada. Ya valoré darle minutos ante el Andorra, incluso de titular. Es joven, no quería precipitarnos. Hizo un buen trabajo. Bretones ha sido una solución. Y Javi es jugador del Oviedo de momento. Contamos con él, no sabemos qué pasará de aquí al final. Ha salido, ha apretado, ha corrido. No entiendo cómo jugándose la Liga está el mercado abierto, Así son las normas. No es muy lógico. Jugadores que pueden participar en unas semanas estén en otro equipo diferente. Javi Mier es my buen jugador y puede aportar”.

Liberación.

“Hay presión, gente detrás, se ha generado mucha expectativa. La mía está por las nubes, tengo ilusión. Pero siempre que haya algo negativo buscaré darle la vuelta. Es lo que hecho siempre. Este es un gran club, con presión, pero eso es el fútbol. Hay que trabajar con ilusión y humildad y aguantar los chaparrones en los momentos difíciles”.

Jimmy.

“Ha hecho muy buena pretemporada. Ha habido problemas y nos ha dado soluciones. Ha hecho un partido muy serio. No hay titulares y reservas".

El último cambio.

“Alonso (Aceves) estaba cansado y tenía tarjeta y Luengo ha ganado todas las disputas”.

Marcelo Flores.

“Tiene descaro, divide, hace al rival replegarse, y tiene llegada, disparo y último pase. Pero hay que tener tranquilidad. Es un chico diferente. Siempre le vamos a pedir que sea valiente y que busque la portería contraria. hay que llegar mucho más, sacar centros, tenemos delanteros impresionantes y hay que aprovecharlos”.

Fichajes.

“No sé cuántos habrá. No sé qué pasará. El que llegue será porque estamos convencidos de que mejoraran la plantilla. Si podemos hacerlo, el club hará el esfuerzo”.