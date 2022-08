La lesión de Luismi no reviste gravedad aunque, tras los golpes que recibió en la cabeza durante el encuentro ante el Andorra, el centrocampista del Real Oviedo permanecerá de baja un periodo indeterminado. El pivote andaluz se ha sometido a las pertinentes pruebas médicas y, según ha indicado el club, no sufre complicación alguna, por lo que queda pendiente de evolución. El conjunto azul no ha indicado cuanto tardará el futbolista en volver a los terrenos de juego. Cabe destacar que el mediocentro azul juega con un casco por haber sufrido ya lesiones en la cabeza en el pasado. Luismi sufrió un golpe en un salto de cabeza durante el partido de la primera jornada ante el Andorra, que le provocó una serie de molestias durante los últimos días y que le impidió disputar el último encuentro ante el Leganés, el cual acabó con victoria para los azules.