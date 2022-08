La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado el encuentro entre Racing y Oviedo de este domingo de alto riesgo. Esto supone limitaciones para los aficionados azules, pero no debe cundir el pánico. Aunque la denominación sea igual que la que se le da a un Oviedo-Sporting, el protocolo es muy distinto.

Tanto los seguidores carbayones como los cántabros podrán compartir espacios fuera de El Sardinero. No hay ninguna zona limitada para las aficiones ni cada grupo tiene una hora para entrar al estadio. Eso si, las taquillas y las oficinas del Racing permanecerán cerradas durante del día del partido, por lo que si no consigues tu entrada antes del encuentro no podrás aprovechar para hacerte con ella justo antes de entrar. Los fans del Oviedo tampoco podrán comprar sus localidades online, por lo que se verán obligados a desplazarse hasta la tienda del club en la calle Caveda, donde estarán disponibles hasta este jueves.

La otra medida excepcional es que los seguidores del Oviedo que no se encuentren en la grada visitante no podrán lucir simbología del club. Es decir, si la seguridad del estadio te ve con una bufanda azul junto a la afición local, tienen el derecho de reubicarte dentro de la zona para la afición visitante. Por lo demás, el encuentro vivirá la normalidad que tienen otros desplazamientos.