Bolo busca más colmillo: La vuelta de Enrich le da más alternativas en ataque

La apuesta por Bolo desde que Ziganda dijera basta a la espera de una oferta concreta se basaba, comentan en el club, en dos argumentos poderosos: la trayectoria al alza de un técnico que había hecho crecer a la Ponferradina de una forma exponencial y el juego, alegre y vistoso, que reunía condiciones que debían casar con el Tartiere. A un equipo de Bolo se le presupone alma ofensiva, de morder al rival en campo contrario y llegar frecuentemente al área enemiga. Tras dos jornadas de competición, el técnico sabe que el principal punto de mejora se sitúa precisamente en su ataque.

Porque el Oviedo mantiene algunas constantes de la temporada pasada, sigue siendo un equipo rocoso, al que cuesta meterle mano, pero que no es el más brillante cuando tiene que proponer con la pelota. En ese trabajo se afana el técnico azul. "Tenemos mucho que mejorar, sobre todo en cuanto a la toma de decisiones", mencionó tras el triunfo ante el Leganés, sin entrar en detalles. Esa toma de decisiones apunta a una zona determinada: el último tercio del campo, donde se deciden los partidos.

Porque al Oviedo le está costando la finalización en este inicio de campeonato, tan solo dos jornadas disputadas hasta la fecha. Los azules han festejado un único gol el facturado por Bastón desde los once metros. El que dio el primer triunfo. Y aunque el juego no ha sido en estas dos primeras citas el más lucido, los datos sí revelan que el conjunto de Bolo no está precisamente entre los equipos que menos poder ofensivo han mostrado.

El Oviedo ha chutado en estas dos citas en 8 ocasiones sobre la meta de los rivales. Tan solo hay 6 equipos en Segunda División que mejoren las cifras del conjunto azul: Las Palmas (12 disparos), Ponferradina (11), Villarreal B (10), Zaragoza (10), Sporting (10) y Tenerife (9).

Lo que se ha visto en estas fechas iniciales y corroboran los datos es que el Oviedo ha mostrado más un problema de efectividad que de generar pocas ocasiones. Otro registro que refrenda esta idea, la de centros al área. El Oviedo ha ejecutado 34 centros y solo hay tres equipos que le superan: Albacete (47), Cartagena (40) y Eibar (35).

Situado el área de mejora en la efectividad en el área, al entrenador azul le llega una buena noticia de cara a preparar la cita en Santander. Para enfrentarse al Racing (0 puntos en las dos jornadas disputadas) podrá contar otra vez con Sergi Enrich, tras su polémica expulsión del estreno ante el Andorra.

Ahora, al entrenador le toca decidir qué hacer con su sistema. En el debut, Bolo dispuso un 4-4-2 apuntalado por dos delanteros de área: Bastón y Obeng. Frente al Andorra, Marcelo Flores acompañó a Bastón en la punta de ataque, pero cuando el equipo tenía la pelota, el mexicano se descolgaba al centro del campo para generar superioridades.

El propio Bolo alabó el rol de Flores al término del partido. Recalcó sus condiciones, pero pidió "tranquilidad" con él. El vasco quiere dosificar el talento de un futbolista de 18 años en fase aún de formación.

Que Enrich esté listo puede hacer que Bolo se replantee su guion. El regreso a un 4-4-2 más puro está encima de la mesa, tanto con Obeng como compañero de Bastón o con el propio Enrich haciendo la labor de desgaste a los centrales rivales.

Al técnico aún le restan tres sesiones para terminar de perfilar el equipo que partirá de inicio en El Sardinero. En la libreta del entrenador, dos asuntos prioritarios. Por una parte, mantener la coraza defensiva que tan bien resultó ante el Lega (Tomeu Nadal no tuvo que intervenir); por otra, que el equipo empiece a dar pasos adelante en la fase ofensiva. Más efectividad para acercar otro triunfo.