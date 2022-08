El Oviedo ha presentado a su último fichaje, Koba Koindredi, un centrocampista de 20 años que viene para completar la medular del equipo de Bolo. Cedido por el Valencia, el francés llega avalado por Tito, quien le acompañó en la puesta de escena (“tiene ilusión, alegría, confianza y ganas de ser importante. Nos va a ayudar a lograr objetivos. Hemos tenido paciencia, ha sido más lento de lo queríamos. Que su éxito sea el de todos”, expuso Tito) antes de repasar la actualidad del mercado a una semana de la conclusión y con casi todos los deberes hechos.

¿Plantilla cerrada?

“No podemos cerrar la posibilidad porque el mercado nos va a dar opciones. Estaremos con margen por si acaso pasa alguna cosa. Soy de los que me gusta estar preparado por si hay imprevistos. Estamos preparados para lo que pase. Siento que tenemos la plantilla bastante compensada pero siempre es mejorable”.

Puesto a reforzar

“Hay una posición que estamos más atentos que otras. No quiero dar pistas a algún equipo que esté como nosotros”

¿Hay margen para fichar en el tope?

“Muy muy poco. Estaba hablando con el presi que tendría que ser una operación con un coste muy bajo”

La situación de Javi Mier

“Tengo un pensamiento colectivo, de grupo, pensando en el Oviedo. Mier es jugador de la primera plantilla. Es mejor que siga con nosotros, pero no puedo descartar nada. No puedo controlar alguna situación. Ojalá no tengamos sobresaltos en este final y que si hay cambios que sean para añadir a un jugador que mejore el colectivo”.